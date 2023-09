Antwerp-trainer Van Bommel sluit vertrek naar Saoedi-Arabië niet uit

Mark van Bommel sluit niet uit dat hij binnenkort trainer wordt in Saoedi-Arabië. De coach van Royal Antwerp kan rekenen op belangstelling van Al Shabab, maar benadrukt dat er nog geen concreet voorstel op tafel ligt.

"Ik ga er pas echt over nadenken als de vraag komt", vertelt de 46-jarige Van Bommel in gesprek met Het Nieuwsblad. "Er is interesse, dat klopt, maar er is geen concreet voorstel. Tot dan kan en zal ik er niet ten volle over nadenken."