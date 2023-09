De Ligt wacht strijd om terugkeer in Bayern-basis: 'Ben er heel rustig onder'

Matthijs de Ligt speelde zondag bij Oranje eindelijk weer een hele wedstrijd, maar het is de vraag of dat bij Bayern München vaak gaat gebeuren. De verdediger hoopt de komende weken fitter te worden en zijn basisplaats te heroveren.

"Het was fijn om tegen Ierland eindelijk negentig minuten te spelen", vertelt De Ligt. "De vorige keer was in mei. Qua fitheid heb ik een achterstand, terwijl ik een speler ben die aan het begin van een seizoen wedstrijdritme nodig heeft om écht goed op gang te komen."

In de tweede helft van vorig seizoen was De Ligt nog een onbetwiste basisspeler bij Bayern, maar in de eerste drie wedstrijden van deze Bundesliga-jaargang speelde hij in totaal slechts 32 minuten. Trainer Thomas Tuchel geeft centraal achterin de voorkeur aan de Franse international Dayot Upamecano en de Zuid-Koreaanse nieuwkomer Kim Min-jae.

"Ik begrijp dat alle alarmbellen gaan rinkelen nu ik drie keer op rij niet in de basis heb gestaan. Mensen verwachten wat van me. Maar het is allemaal met mij besproken bij Bayern. Ik kom terug van een verraderlijke kuitblessure, waar ik opnieuw last van kan krijgen. Dat speelt mee."

Matthijs de Ligt in augustus met Kim Min-jae en Dayot Upamecano. Foto: Getty Images

'Het kwam misschien iets te vroeg'

Voorafgaand aan het Bundesliga-seizoen had De Ligt wel een basisplaats in de strijd om de Duitse supercup, maar dat verliep niet al te best. Bayern verloor met 3-0 van RB Leipzig en de Oranje-international werd halverwege gewisseld.

"De basisplaats tegen Leipzig kwam misschien iets te vroeg na die kuitblessure. Ik wil het nu beter opbouwen, maar daar heb ik wel speeltijd voor nodig."

Doordat Bayern mede door de start van de Champions League een druk programma krijgt, neemt de kans op speeltijd voor De Ligt toe. "De afgelopen weken speelden we met Bayern één keer per week, en Kim en Upamecano deden het achterin goed. Nu krijgen we twee wedstrijden per week. Dat worden interessante weken. Ik ga vechten voor mijn plek."

Matthijs de Ligt speelde tegen Ierland voor het eerst sinds mei een volledige wedstrijd. Foto: ANP

'Het was even wennen'

Bij het Nederlands elftal moet De Ligt ook vechten voor zijn plek. Onder bondscoach Louis van Gaal verloor hij zijn basisplaats en onder Ronald Koeman heeft hij er met Lutsharel Geertruida een concurrent bij.

Daar komt bij dat Koeman tegen Griekenland en in de eerste helft tegen Ierland koos voor een systeem met drie centrale verdedigers. Dat heeft niet de voorkeur van De Ligt, die meer ervaring heeft met een tweemanscentrum.

"Met drie centrale verdedigers kom ik vaker in situaties waarin ik even rechtsback ben. En dat terwijl ik mijn hele leven centraal heb gespeeld. Nee, ik hoef niet te vertellen wat qua systeem mijn voorkeur heeft. Dat weet iedereen."