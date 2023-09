Feyenoord en PSV maken indruk in de Eredivisie, maar hoe verhouden de twee Nederlandse clubs zich qua ervaring, marktwaarde van de selectie en slagkracht op de transfermarkt tot de andere dertig Champions League-deelnemers? We leggen de twee Eredivisionisten langs de meetlat.

1. Marktwaarde: PSV kan zich meten met RC Lens en Sevilla

Manchester City won vorig seizoen de Champions League en als we kijken naar de waarde van de selectie, dan is de Premier League-club ook dit seizoen de favoriet. De gerenommeerde website Transfermarkt.com schat dat de selectie van coach Josep Guardiola in totaal 1,2 miljard euro waard is.

Arsenal is met 1,1 miljard euro de verrassende nummer twee op de lijst, terwijl de Londenaren de afgelopen vijf seizoenen niet eens deelnamen aan de Champions League. Paris Saint-Germain is, mede door de 180 miljoen euro van Kylian Mbappé, de enige andere andere club met een selectiewaarde boven het miljard.

Het contrast is groot met Feyenoord en PSV. De Rotterdammers staan met een totale selectiewaarde van 204 miljoen euro op de 21e plek en de Eindhovenaren bezetten met 187 miljoen euro de 24e positie.

Waardevolste selecties CL-deelnemers 1. Manchester City - 1,2 miljard euro

2. Arsenal - 1,1 miljard euro

3. Paris Saint-Germain - 1,1 miljard euro

4. Real Madrid - 991 miljoen euro

5. FC Bayern München - 896 miljoen euro

6. Manchester United - 882 miljoen euro

21. Feyenoord - 204 miljoen euro

24. PSV - 187 miljoen euro

32. Young Boys - 57 miljoen euro

Op basis van de marktwaarde is Arsenal dan ook de grote favoriet om eerste te worden in groep B, de groep van PSV. Ten opzichte van de andere opponenten in de groepsfase ziet het er gunstiger uit voor de ploeg van trainer Peter Bosz. Sevilla blijft steken op 210,2 miljoen euro en de selectie van RC Lens (198,4 miljoen euro) is ook niet veel meer waard dan die van PSV.

In groep E legt Feyenoord het af tegen Atlético Madrid (442 miljoen euro) en Lazio (286,6 miljoen euro), maar mogen de Rotterdammers op basis van marktwaarde weinig moeite hebben met Celtic (121,3 miljoen euro).

Het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars bivakkeert met 100 miljoen euro in de onderste regionen van de ranglijst. Young Boys heeft de laagste marktwaarde van alle clubs: 57,3 miljoen euro. Daarmee zouden de Zwitsers qua selectiewaarde de vijfde club van Nederland zijn.

Waardevolste Feyenoord-spelers Santiago Giménez - 25 miljoen euro Lutsharel Geertruida - 25 miljoen euro Dávid Hancko - 25 miljoen euro Justin Bijlow - 15 miljoen euro Mats Wieffer - 15 miljoen euro Luka Ivanusec - 12 miljoen euro Calvin Stengs - 10 miljoen euro Igor Paixão - 10 miljoen euro Quilindschy Hartman - 10 miljoen euro Ramiz Zerrouki - 8 miljoen euro

Waardevolste PSV-spelers Hirving Lozano - 25 miljoen euro Armel Bella-Kotchap - 20 miljoen euro Joey Veerman - 16 miljoen euro Noa Lang - 15 miljoen euro Walter Benítez - 12 miljoen euro Jerdy Schouten - 12 miljoen euro Sergiño Dest - 10 miljoen euro Johan Bakayoko - 10 miljoen euro Ricardo Pepi - 9 miljoen euro Olivier Boscagli - 7 miljoen euro

2. Ervaring: De Jong speelde meer CL-duels dan totale selectie Feyenoord

De selectie van PSV heeft veel meer Champions League-ervaring dan die van Feyenoord. Om het in perspectief te plaatsen: Luuk de Jong speelde in zijn carrière al 32 duels in het miljoenenbal en dat zijn er exact twee keer zoveel als de complete Feyenoord-selectie bij elkaar.

De enige Feyenoorders die al eens in de Champions League speelden, zijn Luka Ivanusec (10 wedstrijden), Bart Nieuwkoop (4) en Timon Wellenreuther (2). Met in totaal slechts zestien optredens in het miljoenenbal hebben de Rotterdammers de op twee na minst ervaren selectie van de 32 deelnemers.

Bij PSV is wel volop Champions League-ervaring (125 wedstrijden) aanwezig in de selectie. De Jong staat dus al op 32 duels, gevolgd door Hirving Lozano (22), Sergiño Dest (20) en Noa Lang (19).

PSV-spelers met de meeste Champions League-ervaring Luuk de Jong - 32 wedstrijden (voor FC Twente, PSV, Sevilla, Barcelona)

Hirving Lozano - 22 wedstrijden (voor PSV en Napoli)

Sergiño Dest - 20 wedstrijden (voor Ajax, FC Barcelona, AC Milan)

Noa Lang - 19 wedstrijden (voor Ajax en Club Brugge)

André Ramalho - 9 wedstrijden (voor Red Bull Salzburg en Leverkusen)

Voor Nederlandse begrippen is de Champions League-ervaring van PSV best aardig, maar in internationaal opzicht stelt het weinig voor. Real Madrid komt met alle spelers bij elkaar tot 875 wedstrijden in het miljoenenbal. Feyenoord-tegenstander Atlético Madrid volgt de stadgenoot met 792 duels.

Paris Saint-Germain is door het vertrek van Lionel Messi (163 wedstrijden), Neymar (81 duels) en Sergio Ramos (137 duels) afgegleden naar plek zeven. Omdat diezelfde Ramos dit seizoen terugkeerde bij Sevilla, staat die club in de top vijf.

De vierde plek is voor Bayern München, dat met Thomas Müller (142 duels) de meest ervaren Champions League-speler in de selectie heeft. PSV-opponent RC Lens heeft geen enkele speler met Champions League-ervaring.

Meeste Champions League-ervaring in selectie 1. Real Madrid - 875 wedstrijden

2. Atlético Madrid - 792 wedstrijden

3. Manchester City - 719 wedstrijden

4. FC Bayern München - 685 wedstrijden

5. Sevilla - 663 wedstrijden

17. Arsenal - 222 wedstrijden

19. Lazio - 179 wedstrijden

22. Celtic - 133 wedstrijden

24. PSV - 125 wedstrijden

30. Feyenoord - 16 wedstrijden

32. RC Lens - 0 wedstrijden

3. Slagkracht op transfermarkt: Feyenoord en PSV in de middenmoot

Waar Ajax afgelopen zomer voor liefst 156,4 miljoen euro aan spelers verkocht, haalden Champions League-deelnemers Feyenoord (36,1 euro) en PSV (50 miljoen euro) veel minder op aan transferinkomsten.

Beide clubs kwamen deels bewust op zo'n 'laag' bedrag uit. Feyenoord wilde de kampioensploeg zoveel mogelijk bij elkaar houden en liet alleen Orkun Kökçü voor een groot bedrag gaan. Zelfs Lutsharel Geertruida bleef in De Kuip, ondanks een bod van ongeveer 30 miljoen euro van RB Leipzig.

PSV verdiende afgelopen winter al veel geld met het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke, waardoor de Eindhovenaren afgelopen zomer niet al te veel hoefden te verkopen. Op de slotdag werd Ibrahim Sangaré nog wel voor 35 miljoen euro miljoen van de hand gedaan, terwijl Xavi Simons eerder in de zomer voor slechts 4 miljoen euro wegging.

Duurste uitgaande transfers PSV en Feyenoord 1. Ibrahim Sangaré (PSV naar Nottingham Forest) - 35 miljoen euro

2. Orkun Kökçü (Feyenoord naar Benfica) - 25 miljoen euro

3. Danilo (Feyenoord naar Rangers) - 6,3 miljoen euro

4. Érick Gutiérrez (PSV naar Chivas) - 5,5 miljoen euro

5. Xavi Simons (PSV naar PSG) - 4 miljoen euro

Van alle Champions League-deelnemers is RB Leipzig (240,7 miljoen euro) de club met de hoogste transferinkomsten, vooral door de verkoop van Christopher Nkunku aan Chelsea (60 miljoen euro) en Dominik Szoboszlai aan Liverpool (70 miljoen euro). De tweede plek is voor Bayern München (173,25 miljoen euro), mede door de verkoop van Ryan Gravenberch aan Liverpool voor 40 miljoen euro. PSV (zestiende plek) en Feyenoord (negentiende plek) staan in de middenmoot.

Ook qua transferuitgaven staan PSV (vijftiende met 53,5 miljoen euro) en Feyenoord (zeventiende met 37,3 miljoen euro) in de middenmoot. De twee Eredivisionisten zijn ver verwijderd van nummer één Paris Saint-Germain. De Franse club strooide met miljoenen voor Randal Kolo Muani (90 miljoen euro) en Benfica-spits Gonçalo Ramos (80 miljoen euro).

PSV-opponent Arsenal zorgde met het aantrekken van Declan Rice (122 miljoen euro) voor de duurste transfer van afgelopen zomer. Bijzonder detail: FC Barcelona is met 3,4 miljoen euro de club die het minst uitgaf van alle Champions League-deelnemers.

Transferinkomsten CL-clubs zomer 2023 1. RB Leipzig - 240,7 miljoen euro

2. Paris Saint-Germain - 203 miljoen euro

3. FC Bayern München - 173,3 miljoen euro

4. Internazionale - 132,3 miljoen euro

5. Manchester City - 114,5 miljoen euro

16. PSV - 50 miljoen euro

19. Feyenoord - 36,1 miljoen euro

32. Union Berlin - 2,1 miljoen euro