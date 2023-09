Zorgen voor Feyenoord in aanloop naar CL-duel: spits Ueda haakt af bij Japan

Feyenoord-spits Ayase Ueda heeft zondag het trainingskamp van Japan verlaten vanwege een voetblessure. De aanvaller viel zaterdag uit in de gewonnen oefeninterland tegen Duitsland (1-4). Het is onzeker of Ueda de komende duels inzetbaar is bij Feyenoord.

Ueda maakte in de eerste helft tegen Duitsland de 1-2, maar moest na een uur spelen de strijd staken. "Het was frustrerend om dat duel vroegtijdig te verlaten", zegt Ueda in een verklaring. "Ik hoop snel te herstellen. Hopelijk ben ik er de volgende keer weer bij."

Japan speelt dinsdag nog een oefenwedstrijd tegen Turkije. In oktober wacht voor het Aziatische land de volgende interlandperiode. Dan speelt de ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu tegen Canada en Tunesië.

Ueda werkt nu bij Feyenoord verder aan zijn herstel. Het team van Arne Slot speelt de komende tijd tegen sc Heerenveen (Eredivisie), Celtic (Champions League) en Ajax (Eredivisie).

Het is onduidelijk of Ueda fit genoeg is om te spelen. Slot kan tegen Celtic op dinsdag 19 september sowieso niet beschikken over spits Santiago Giménez. De Mexicaan is geschorst na zijn rode kaart in de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma vorig seizoen.

De blessure van Ueda is opnieuw een tegenvaller voor Feyenoord. Verdediger Lutsharel Geertruida haakte afgelopen weekend geblesseerd af bij het Nederlands elftal. Hij speelde donderdag nog mee tegen Griekenland (3-0-winst), maar zat zondag niet bij de wedstrijdselectie tegen Ierland (1-2-winst).