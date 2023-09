Aan het sprookje van Royal Antwerp komt maar geen einde. Zeven jaar geleden speelde 'The Great Old' nog op het tweede niveau in België, nu wacht mede dankzij Marc Overmars en Mark van Bommel een Champions League-confrontatie met FC Barcelona. "Het is niet normaal."

Als Thomas Slembrouck de Antwerp-spelers dinsdagavond het veld van het Olympisch Stadion Lluís Companys in Barcelona ziet betreden, zal hij zichzelf een tikje op zijn hoofd moeten geven om het te geloven. "Het is nog altijd gek", zegt Slembrouck, Antwerp-aanhanger en maker van de supporterspodcast De Vierkante Paal.

"Een kansloze nederlaag lijden tegen Lommel SK bij -3 graden in een verpauperd stadion waar je tegen de muur aan moest plassen vanwege de slechte voorzieningen. Dát was de club Antwerp voor mij. Zo normaal als dit succes inmiddels lijkt, zo surreëel is dat nog steeds voor ons."

De oudste club van België (opgericht in 1880) pakte vorig seizoen onder technisch directeur Overmars en trainer Van Bommel de eerste dubbel uit de clubhistorie. Dus mag de club het dit seizoen op het hoogste Europese niveau gaan laten zien.

Maar de Antwerp-supporters zijn niet vergeten dat 'The Great Old' tussen 2004 en 2017 nog op het tweede niveau van België bivakkeerde. Een tijd waarin de club het geworstel met zijn eigen ambities ieder jaar weer verloor.

Anno 2023 heeft het Bosuilstadion twee nieuwe, hypermoderne tribunes. Antwerp wil ook de linkertribune vernieuwen, maar komt er met de eigenaar van de grond onder die tribune niet uit. Foto: Pro Shots

'Op die toiletten durfde je niet eens een grote boodschap te doen'

De ooit zo grote club zakte na de Europacup II-finale (tegen Parma, 3-1 verlies) in 1993 ver weg. Antwerp ontsnapte meermaals aan een faillissement. En het charmante, maar verpauperde Bosuilstadion leek steevast op instorten te staan.

De Nederlander Sandro Calabro weet er alles van. Hij speelde er in het seizoen 2013/2014. "De faciliteiten waren niet best. In mijn tijd was er aan de kleedkamers al dertig jaar niets gedaan. De toiletten waren zo smerig, dat je er geen grote boodschap durfde te doen", lacht Calabro.

"Er zaten altijd meer dan tienduizend supporters bij thuisduels en het liep geregeld uit de hand. Eén keer gooiden supporters tientallen fakkels het veld op toen we een wedstrijd speelden. Serieus gevaarlijk. Iedereen bij de club wilde graag, maar hoewel Antwerp altijd een sleeping giant was, lukte het niet."

Rudi Taeymans van Antwerp (rechts) vecht een duel uit met Tomas Brolin van Parma, in de finale van de Europacup II in 1993 (3-1-zege voor Parma). Foto: Getty Images

Champions League-programma Royal Antwerp 19 september (21.00 uur): Barcelona-Antwerp

4 oktober (18.45 uur): Antwerp-Shakthar

25 oktober (21.00 uur): Antwerp-Porto

7 november (21.00 uur): Porto-Antwerp

28 november (18.45 uur): Shakthar-Antwerp

13 december (21.00 uur): Antwerp-Barcelona

'Polleke Botox' legt de basis, Overmars en Van Bommel maken het af

Dat veranderde dankzij eigenaar Paul Gheysens. De 69-jarige bouwmagnaat, die vanwege zijn niet geheel naturelle uitstraling 'Polleke Botox' wordt genoemd, pompte sinds 2015 zo'n 80 miljoen euro in de club. "Samen met algemeen directeur Sven Jaecques heeft hij Antwerp uit het slop gehaald, vooral door slim te investeren", zegt Niel Van Essche, Antwerp-watcher voor Het Laatste Nieuws.

Er werd uiteraard geld gepompt in het eerste elftal, maar ook in de jeugdopleiding. En het stadion kreeg twee nieuwe tribunes. In 2017 promoveerde Antwerp naar het hoogste niveau. In de jaren erna haalde 'The Great Old' meermaals Europees voetbal (drie keer) en won het de beker van België (in 2019). Maar de nationale top aanvallen zat er in die jaren nog niet in.

Tot Gheysens in maart 2022 Overmars als technisch directeur aanstelde, 42 dagen na zijn vertrek bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag. Overmars' eerste grote wapenfeit bleek een cruciale: het aanstellen van Van Bommel, die na mislukte avonturen bij PSV en VfL Wolfsburg ook "een krasje" had.

De Nederlandse twee-eenheid zette in Antwerpen in sneltreinvaart een stevige basis neer. "Overmars heeft een mix van ervaren toppers (als Toby Alderweireld, red.) en jeugd met potentie gehaald. Van Bommel laat met zijn ervaring deze jonge groep koelbloedig en efficiënt voetballen", duidt Van Essche de kracht van de twee.

0:44 Afspelen knop Alderweireld barst in huilen uit bij huldiging Royal Antwerp

'Overmars en Van Bommel hebben ons veel gegeven'

Dat Overmars en Van Bommel vanaf het begin vooral op de Nederlandse tour gingen - onder anderen Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs werden aangetrokken - ziet men in Antwerpen niet als iets slechts. "Als de spelers maar goed zijn. Janssen (vorig seizoen topscorer met achttien competitiegoals, red.) is voor ons bijvoorbeeld een topspeler", zegt Slembrouck.

Mede dankzij hem beleefde Antwerp zijn succesvolste seizoen ooit, waarvan inmiddels zelfs een documentaire genaamd Den Dubbel is gemaakt. Eerst pakte 'The Great Old' de beker. Een aantal weken later schoot aanvoerder Alderweireld de club tegen Genk op een zinderende laatste speeldag in de 93e minuut naar de eerste landstitel in 66 jaar en de eerste dubbel in de clubhistorie.

In het Bosuilstadion werd op grote schermen gekeken en barstte een enorm feest los. "Voor de trouwe aanhang van Antwerp was dat, en eigenlijk heel vorig seizoen, een beloning voor al die jaren in de tweede klasse", zegt Van Essche, die ziet dat Overmars en Van Bommel sindsdien "niets verkeerd kunnen doen" bij de supporters.

"Sowieso omdat we nooit eerder zo succesvol waren als nu", vult Slembrouck aan. "Maar ook omdat ze ons zo waarderen. Eens in de zoveel tijd krijg ik van vrienden een foto vanuit een Antwerps café met Overmars en Van Bommel. Dan doen ze daar een biertje. Het is een perfect match. Ze hebben ons veel gegeven."

Marc Overmars (midden) en Mark van Bommel (rechts) op de huldiging van Antwerp na het binnenhalen van de beker én de landstitel. Foto: Getty Images

2.600 kaartjes binnen tien minuten verkocht

Zeker omdat de hoogtepunten zich bij het 'Nederlandse' Antwerp aaneen blijven rijgen. In juli werd de Belgische supercup gewonnen. En eind vorig maand bereikte Antwerp, hoewel Overmars recent zei hij denkt dat de club er nog niet klaar voor is, dankzij een zege op het Griekse AEK (3-1 over twee duels) voor het eerst sinds 1957 het grootste Europese clubtoernooi.

"We hebben de laatste jaren wel gespeeld tegen Eintracht Frankfurt en Viktoria Plzen, maar de Champions League is anders. Op De Bosuil barstte voor de wedstrijd tegen AEK een enorm kabaal los toen de beroemde hymne klonk. Zó diep zat het bij supporters", zegt Slembrouck.

In de groepsfase zijn FC Porto, Shakhtar Donetsk en FC Barcelona de komende weken de tegenstanders. Dinsdagavond trapt Antwerp af op bezoek bij Barcelona. De 2.600 kaartjes voor het uitvak waren binnen tien minuten uitverkocht.

Slembrouck vraagt zich af of hij het drooghoudt. "Bij ieder hoogtepunt van onze club de laatste jaren heb ik een traantje gelaten. Als je ziet van hoe ver we komen, is wat we meemaken echt niet normaal."