Weghorst snapt reserverol en kritiek niet: 'Het is niet altijd positief, toch?'

Wout Weghorst baalt ervan dat hij zondag in het gewonnen EK-kwalificatieduel met Ierland (1-2) bij Nederland op de bank begon. De matchwinner uitte na afloop zijn teleurstelling over zijn reserverol én de kritiek die hij krijgt.

Weghorst erkende na afloop bij de NOS dat hij zich de eerste helft zat te verbijten langs de lijn. "Na rust zijn we beter aan het voetballen toegekomen in een ander systeem, maar hebben we ook meer duels gewonnen. Vanuit de tweede bal konden we beter doorvoetballen."

De 31-jarige Weghorst kwam in de rust in het veld en maakte tien minuten later de beslissende treffer door een voorzet van Denzel Dumfries binnen te werken. In de eerste helft scoorden Adam Idah (Ierland) en Cody Gakpo (Nederland) vanaf 11 meter.

Weghorst scoorde donderdag als basisspeler nog tegen Griekenland (3-0), maar toch zette bondscoach Ronald Koeman de spits in Dublin op de bank. "Of ik snapte dat ik niet speelde? Nee. Of ik boos was? Boos is niet het goede woord. Ik hoorde het vanochtend en was verrast. Maar er was niet meer bewijsdrang dan normaal."

Koeman zei op de persconferentie de ergernis bij Weghorst te begrijpen. "Ik begrijp dat hij verrast was dat hij niet speelde. En dat is de goede instelling. Of het een verkeerde keuze was? Nee, want we hebben met Donyell Malen ook twee kansen gehad. Het is te prijzen hoe Wout erin staat en wat hij doet voor het elftal."

Weghorst: 'Soms worden andere dingen gevraagd'

Weghorst maakte na afloop en ietwat geërgerde indruk en dat had vooral te maken met de kritiek op zijn persoon. "Je bent niet achterlijk. Natuurlijk hoor en lees je alles, daar ontkom je niet meer aan", zei de matchwinner.

"Wat ik daarmee bedoel? Dat is niet altijd positief, toch? Ik hoop dat wij beseffen dat het in het hedendaagse voetbal niet alleen om het mooie, technisch begaafde voetbal gaat. Het gaat om intensiteit. Je moet ervoor zorgen dat je er elke wedstrijd altijd staat, voor de volle 100 procent. Ik denk dat dat ook een kwaliteit is."

"Wij zijn altijd op zoek naar elf technisch begaafde spelers", vervolgde Weghorst tegen persbureau ANP. "Dat is typisch Nederlands, maar soms worden er ook andere dingen gevraagd. Je moet het doen met de kwaliteiten die je hebt."

Weghorst werd na afloop nog in het zonnetje gezet, omdat hij zijn 25e interland speelde. Daarvoor kreeg hij van de KNVB de bijbehorende zilveren schaal. "Dat was een mooi moment, zeker iets om trots op te zijn. Ik voel ook dat ik steeds meer van waarde kan zijn voor het Nederlands elftal", besloot de spits.

Stand groep B Frankrijk 5-15 (+11) Nederland 4-9 (+3) Griekenland 5-9 (+5) Ierland 5-3 (-2) Gibraltar 5-0 (-17)