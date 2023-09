Dumfries betrokken bij alle vijf Oranje-goals: 'Ik ben hongerig naar meer'

Denzel Dumfries is trots op zijn bijzondere interlandperiode. De wingback van Oranje was in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (3-0) en Ierland (1-2) bij alle vijf goals betrokken, al praat hij liever over de prestaties van het team.

"Ik probeer altijd belangrijk te zijn voor de ploeg. En ik ben blij en trots dat dat aardig gelukt is", vertelde Dumfries na de overwinning van Oranje op Ierland in het Aviva Stadium.

Na zijn drie assist tegen de Grieken, waarvan er officieel maar twee tellen, pakte hij ook in Dublin een belangrijke rol. In de eerste helft ging de wingback diep, werd hij neergehaald en verdiende hij zo een strafschop. En in de tweede helft gaf Dumfries koppend voor op de scorende Wout Weghorst.

"Vergeet niet dat Cody Gakpo bij het penaltymoment een fantastische bal gaf. En bij de 2-1 leverde Frenkie de Jong een fantastische pass af", zei Dumfries. "Maar ik ben wel blij met mijn aandeel. Vorig jaar begon ik niet goed aan het seizoen. Nu wel. Dat was ook een doel. Ik wil stabieler worden en dat lukt aardig. Ik ben hongerig naar meer."

2:36 Afspelen knop Samenvatting: Ierland-Nederland (1-2)

'Het is een verdiende overwinning'

Dumfries is vooral trots op de prestaties van het team, al erkent hij dat Oranje belabberd aan het duel met Ierland begon. Binnen vier minuten keek Nederland door gepruts achterin tegen een 1-0-achterstand aan.

"Natuurlijk wisten we dat we scherp moesten beginnen, maar soms overkomt je dit gewoon. Het was niet best. We overdreven in de opbouw en dat ging fout. Zie het als een leermoment. Het is vooral knap dat we het nog wisten om te draaien."

Dumfries vindt dat Oranje daarmee karakter toonde tegen de Ieren. "Het gaat er weleens over dat we harder voor elkaar moeten zijn, maar we hebben vandaag wel laten zien dat er spirit in onze groep zit. Uiteindelijk is het gewoon een verdiende overwinning."

Stand groep B Frankrijk 5-15 (+11) Nederland 4-9 (+3) Griekenland 5-9 (+5) Ierland 5-3 (-2) Gibraltar 5-0 (-17)