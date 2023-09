Koeman blij met tweede helft tegen Ierland: 'Maar we zijn geen Manchester City'

Ronald Koeman is opgelucht en tevreden met het resultaat na de 1-2-overwinning zondag in en tegen Ierland. Maar de bondscoach baalt wel van het naïeve spel van Oranje in de eerste helft van het EK-kwalificatieduel.

"We mogen onze ogen niet sluiten voor bepaalde momenten in de eerste helft", zei Koeman een uur na de wedstrijd op een persconferentie in het Aviva Stadium.

"We waren gewoon niet goed aan de bal. We maakten op een aantal momenten niet de juiste keuzes. Nee, we zijn nog niet waar we willen zijn."

De bondscoach zag het in de eerste minuten al verschrikkelijk misgaan. Ierland kreeg door een fout in de opbouw een enorme kans en even later werd het via een strafschop 1-0 voor de thuisploeg. In het restant van de eerste helft bleef Oranje slordig, al kwam dat volgens Koeman ook doordat de Ieren uitstekend druk zetten.

"Je moet snel handelen en meegaan in de intensiteit van de Ieren. Én steeds de juiste keuzes maken. Maar dat is lastig. Wij zijn geen Manchester City, dat er zo even onder de druk uit kan voetballen. We hebben nog stappen te zetten. Je moet weten wanneer je een bepaalde bal wel af niet moet spelen."

'Ik ben gecharmeerd van Reijnders'

Koeman greep halverwege hard in. Hij haalde Daley Blind en Mats Wieffer naar de kant en Oranje schakelde van 3-4-3 naar 4-3-3. "Ik twijfelde over ik misschien niet al na een half uur iets moest doen. Maar toen werd het al iets beter. En na rust hadden we pas echt de controle, ook door de wisselingen."

De invallers halverwege waren Tijjani Reijnders en Wout Weghorst, die na 56 minuten de winnende goal maakte. "Ik ben superblij met Wout", zei Koeman, die ook lovend was over Reijnders. "Ik ben gecharmeerd van wat Tijjani vandaag heeft laten zien. Het is prettig om hem als keuze erbij te hebben op het middenveld."

In vergelijking met de twee eerdere interlandperiodes sluit Koeman de week ook met een beter gevoel af. "Na de finaleronde van de Nations League had ik kopzorgen, nu niet. Er kan nog altijd veel beter, maar zes punten is het gewenste resultaat van deze interlandperiode. Uiteindelijk vind ik de zege hier in Ierland ook verdiend. We hebben het na rust goed gedaan en Ierland is een lastige ploeg. Vergeet niet dat Frankrijk hier ook maar met 0-1 won.

Stand groep B Frankrijk 5-15 (+11) Nederland 4-9 (+3) Griekenland 5-9 (+5) Ierland 5-3 (-2) Gibraltar 5-0 (-17)