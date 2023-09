Van Dijk zag Oranje terugkomen na dramatische start: 'Daar ben ik wel trots op'

Virgil van Dijk is trots op de veerkracht die Oranje zondagavond heeft getoond op bezoek bij Ierland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman stond al na vier minuten achter, maar won het EK-kwalificatieduel met 1-2.

De wedstrijd van Oranje tegen Ierland was nog nauwelijks begonnen toen doelman Mark Flekken een te korte pass gaf op Frenkie de Jong. Oranje kwam weg met een hoekschop, maar vervolgens kreeg Van Dijk de bal in het strafschopgebied op zijn hand.

Adam Idah benutte de penalty en zette Oranje al na vier minuten op achterstand in Dublin. "Dat mag niet gebeuren, dat is duidelijk", zei de 32-jarige Van Dijk. "Ik denk dat we niet scherp waren in de openingsfase."

"We hebben er daarna in ieder geval alles aan gedaan om te winnen en hebben dat met veel strijd gedaan", vervolgde de routinier. "Ook dat is heel mooi en daar ben ik wel trots op. Zeker als je weet waar we vandaan komen."

Van Dijk doelde op de zwakke start in de kwalificatie eerder dit jaar (4-0-nederlaag tegen Frankrijk) en het stroeve optreden van Oranje tijdens de eindronde van de Nations League in juni.

Door de 1-2-zege blijft Oranje op koers voor de tweede plek in groep B en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor het EK. De volgende interlandperiode is in oktober. Dan neemt Oranje het op tegen Frankrijk (thuis) en Griekenland (uit).