Oranje knokt zich langs Ierland na belabberde start en blijft op koers voor EK

Het Nederlands elftal heeft zondag tegen Ierland opnieuw een overwinning geboekt in de EK-kwalificatie. Oranje kwam in het Aviva Stadium in Dublin een rampzalige start te boven en won met 1-2.

In de eerste paar minuten ging bijna alles fout bij Oranje. Er was geklungel achterin en na hands van Virgil van Dijk kregen de Ieren een strafschop. Adam Idah maakte vanaf 11 meter geen fout.

Er ging veel meer mis bij Oranje voor rust, maar in de negentiende minuut werd het wel weer gelijk. Na een overtreding op Denzel Dumfries kreeg ook Oranje een strafschop. Cody Gakpo schoot raak (1-1).

In de tweede helft vloeide de kracht bij de Ieren weg. Oranje profiteerde in de 56e minuut via invaller Wout Weghorst (met weer een assist van Dumfries) en zo pakte Oranje - net als tegen Griekenland - drie punten.

Door de zege blijft Oranje op koers voor de tweede plek in groep B en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor het EK. Concurrent Griekenland won zondag door goals van Konstantinos Mavropanos (twee keer), Giorgios Masouras (twee keer) en Dimitrios Pelkas thuis met 5-0 van Gibraltar. De volgende interlandperiode is in oktober en dan treft Oranje Frankrijk (thuis) en Griekenland (uit).

Stand groep B Frankrijk 5-15 (+11) Nederland 4-9 (+3) Griekenland 5-9 (+5) Ierland 5-3 (-2) Gibraltar 5-0 (-17)

Slordig Oranje maakt veel fouten

Na nederlagen tegen Frankrijk en Griekenland streed Ierland zondag tegen Oranje voor zijn laatste kans. En dat was te merken. Massaal gesteund door ruim 50.000 fanatieke fans in het Aviva Stadium zetten de Ieren vol druk op Oranje, dat zich daar geen raad mee wist.

Binnen een minuut ging het al bijna mis door geklungel van doelman Mark Flekken en Frenkie de Jong. Omdat Mats Wieffer de Ierse inzet blokte, ontsnapte Oranje. In de daaropvolgende corner ging het alsnog fout. Van Dijk miste de bal met het hoofd en maakte hands. Idah benutte de penalty in de vierde minuut en zo kende Oranje een verschrikkelijk begin.

Ook na de 1-0 joegen de Ieren vol door, maar daardoor kreeg Oranje ruimte. Gakpo stuurde Dumfries met een prachtige pass richting het doel en die werd neergehaald door de Ierse keeper Gavin Bazunu. Zo kreeg Nederland in de negentiende minuut ook een strafschop, die overtuigend werd binnengeschoten door Gakpo (1-1).

Malen, die in de punt de voorkeur kreeg boven Wout Weghorst, was in de eerste helft ook twee keer gevaarlijk. De schoten van de spits werden gekeerd door Bazunu. Verder waren de kansen voor de Ieren, vooral door slordig spel van Oranje. De Jong en Aké leden nog maar eens balverlies, maar Ogbene kon niet profiteren. Vaak ging het in de opbouw al bij doelman Flekken verkeerd. Oranje mocht dan ook niet mopperen met 1-1 bij rust.

Een getergde Cody Gakpo juicht met zijn ploeggenoten na zijn belangrijke gelijkmaker tegen Ierland. Foto: Getty Images

Koeman brengt halverwege Weghorst en Reijnders

De belabberde eerste helft deed Koeman besluiten halverwege in te grijpen. Tijjani Reijnders en Weghorst vervingen Blind en Wieffer en daarmee schakelde Oranje over op 4-3-3. Het ging ook beter na rust, al kwam dat wellicht omdat de Ieren na de intensieve eerste helft vermoeider werden.

De Jong kreeg ineens tijd om te passen en in de 56e minuut leidde dat tot de 1-2. De middenvelder vond Dumfries, die koppend teruglegde op Weghorst. De invaller schoot overtuigend binnen en tekende zo voor zijn zevende interlandgoal.

Aan de andere kant leken de Ieren niet bij machte Oranje nog pijn te doen. Ogbene schreeuwde tevergeefs om een strafschop na een duel met Van Dijk. In de slotfase gingen de Ieren er nog een keer vol voor, maar het matig spelende Oranje hield stand en blijft op EK-koers.