Van Aké tot Kerk: deze negentien Nederlanders mogen hopen op CL-minuten

Negentien Nederlanders kunnen dit seizoen minuten maken voor een buitenlandse club in de Champions League, die dinsdagavond van start gaat. Voor meerdere spelers zou dat een debuut in het miljoenenbal betekenen.

De opvallendste potentiële Nederlandse Champions League-debutant is Xavi Simons. De twintigjarige middenvelder mocht er begin vorig kalenderjaar al aan ruiken, maar was in de achtste finale van Paris Saint-Germain tegen Real Madrid zowel thuis als uit bankzitter. Als vaste basisklant van RB Leipzig lijkt hij dinsdag op bezoek bij Young Boys wél zijn miljoenenbaldebuut te gaan maken.

Hetzelfde geldt voor Tijjani Reijnders, van wie de kans groot is dat hij dinsdag als bassispeler van AC Milan aan het duel met Newcastle United begint. Afgelopen zomer kwam de 25-jarige middenvelder over van AZ, waar hij het de voorbije seizoenen nog moest doen met Conference- en Europa League-voetbal.

Ook voor Danilho Doekhi wacht een primeur. Hij komt met Union Berlin in actie in de groepsfase van het miljoenenbal. Gyrano Kerk kan bij Royal Antwerp FC dit seizoen zijn Champions League-debuut maken.

Nederlanders in CL-selecties buitenlandse clubs Royal Antwerp FC (4) - Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Jurgen Ekkelenkamp en Owen Wijndal

Internazionale (3) - Stefan de Vrij, Davy Klaassen en Denzel Dumfries

Union Berlin (1) - Danilho Doekhi

FC Kopenhagen (1) - Kevin Diks

RB Leipzig (1) - Xavi Simons

Atlético Madrid (1) - Memphis Depay

Borussia Dortmund (1) - Donyell Malen

AC Milan (1) - Tijjani Reijnders

FC Barcelona (1) - Frenkie de Jong

Newcastle United (1) - Sven Botman

Manchester United (1) - Tyrell Malacia

FC Bayern München (1) - Matthijs de Ligt

Arsenal (1) - Jurriën Timber

Manchester City (1) - Nathan Aké

Mogelijk meer Nederlanders in actie dan vorig seizoen

Naast de eerdergenoemde debutanten kunnen in totaal nog vijftien Nederlanders voor een buitenlandse club uitkomen in de groepsfase van de Champions League. Dat brengt het totaal op negentien.

Dat is historisch gezien (zie kader) een relatief groot aantal, al staat het record op 23 in het seizoen 2021/2022. Vorig seizoen kwamen zeventien Nederlanders in actie namens een buitenlandse club in de Champions League.

Opvallend: tussen 2001 en 2018 kwamen er nooit meer dan zeventien Nederlanders in één seizoen uit voor buitenlandse clubs in de Champions League. Het "dieptepunt" werd bereikt in het seizoen 1995/1996, toen alleen Nederlander Eric Viscaal minuten maakte voor een buitenlandse club (Grasshoppers) in de Champions League.

Het aantal van negentien van dit jaar had groter kunnen zijn, maar Donny van de Beek is door Manchester United niet ingeschreven voor de Champions League. Het Nederlands getinte Antwerp lijkt een logische hofleverancier, met vier Nederlanders.

Nederlanders met CL-speeltijd voor buitenlandse club 2022/2023: 17

2021/2022: 23

2020/2021: 20

2019/2020: 18

2018/2019: 20

2017/2018: 15

2016/2017: 11

2015/2016: 8

2014/2015: 11

2013/2014: 14

2012/2013: 13

Shakhtar-trainer Van Leeuwen maakt CL-debuut

Dit Champions League-seizoen staan er vijf Nederlandse trainers langs de lijn, waarmee ons land op trainersvlak het beste vertegenwoordigd is. Naast Arne Slot (Feyenoord) en Peter Bosz (PSV) is Erik ten Hag trainer van Manchester United en staat Mark van Bommel aan het roer bij Antwerp.

Minder bekend: Patrick van Leeuwen is sinds dit seizoen de trainer van Shakhtar Donetsk. De Zoetermeerder was eerder werkzaam bij Maccabi Tel Aviv en Zorya Luhansk, waarmee hij nooit verder kwam dan Conference- en Europa League-voetbal.

Dinsdagavond barst het Champions League-geweld los. Om 18.45 uur staan de wedstrijden AC Milan-Newcastle United en Young Boys-RB Leipzig op het programma. Later op de avond (21.00 uur) komt Feyenoord in actie tegen Celtic. PSV speelt woensdagavond om 21.00 uur uit tegen Arsenal.