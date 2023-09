Oranje begint met Wieffer, De Ligt en Malen aan EK-kwalificatieduel in Ierland

Het Nederlands begint zondag met Donyell Malen, Matthijs de Ligt en Mats Wieffer aan de EK-kwalificatiewedstrijd in Dublin tegen Ierland. Marten de Roon en Wout Weghorst zijn gepasseerd door bondscoach Ronald Koeman.

De Ligt is de vervanger van Lutsharel Geertruida, die zaterdag geblesseerd afhaakte op de training in Dublin. De Roon en Weghorst zijn wel fit, maar Koeman kiest in het Aviva Stadium voor andere namen. Afgelopen donderdag scoorde zowel Weghorst als De Roon nog in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Griekenland.

Achter de naam van Nathan Aké stond een vraagteken, omdat hij de afgelopen dagen kampte met een lichte spierblessure. De verdediger van Manchester City is fit genoeg om te starten. Hij vormt met De Ligt en Van Dijk de achterhoede in de 3-4-3-formatie van Koeman.

De wingbacks zijn met Denzel Drumfries en Daley Blind ongewijzigd, terwijl Wieffer naast Frenkie de Jong op het middenveld staat. Malen neemt in de spits de plek in van Weghorst. Xavi Simons en Cody Gakpo completeren de voorhoede van Oranje.

Foto: Getty Images

Ieren moeten winnen

Ierland tegen Nederland begint zondag om 20.45 uur in het Aviva Stadium in Dublin en staat onder leiding van de Bosnische arbiter Irfan Peljto.

De Ieren moeten winnen om weer zicht te krijgen op de tweede plek in groep B en daarmee rechtstreekse plaatsing voor het EK. Oranje staat er na de zege op Griekenland goed voor en kan in Dublin een volgende stap zetten richting het eindtoernooi volgend jaar in Duitsland.

De andere wedstrijd zondagavond in groep B is Griekenland-Gibraltar. Ook in Athene wordt om 20.45 uur afgetrapt.

Stand groep B Frankrijk 5-15 (+11) Nederland 3-6 (+2) Griekenland 4-6 (0) Ierland 4-3 (-1) Gibraltar 4-0 (-12)