Duitsland ontslaat bondscoach Hansi Flick na dramatische reeks

Hansi Flick is zondag ontslagen als bondscoach van Duitsland. De 58-jarige trainer wordt door de Duitse voetbalbond verantwoordelijk gehouden voor de dramatische reeks waaraan Die Mannschaft bezig is.

De voormalig-trainer van Bayern München leed zaterdag met Duitsland een pijnlijke thuisnederlaag tegen Japan (1-4). Dat was al de vijfde wedstrijd op rij die de Duitsers niet wonnen. Flick lag al voor die reeks wedstrijden onder vuur, nadat hij met Duitsland op het WK in Qatar de groepsfase niet overleefde.

Geruchten deden de voorbije dagen de ronde dat Flick de oefeninterlands met Japan en Frankrijk (van dinsdag) goed moest doorkomen om zijn baan te redden. Onder anderen aanvoerder Ilkay Gündogan sprak zaterdag na de nederlaag tegen Japan zijn steun in de bondscoach uit. Maar de Duitse bond heeft na de verliesbeurt genoeg gezien.

"We moeten naar het EK met een geest van optimisme en vertrouwen in ons eigen land. Daarom was de beslissing onvermijdelijk", reageert bondsvoorzitter Bernd Neuendorf op het ontslag van Flick. Rudi Völler neemt bij de eerstevolgende interland de honneurs waar. De voormalig topspeler was tussen 2000 en 2004 al de bondscoach van de nationale ploeg van Duitsland.

Hij reageert ook op het ontslag van Flick. "Hij heeft er alles aan gedaan om het tij te keren, maar helaas moeten van vaststellen dat dat niet is gelukt. De wedstrijd tegen Japan heeft ons duidelijk gemaakt dat we zo niet verder kunnen", stelt Völler op de site van de Duitse voetbalbond.

De slechte resultaten hebben voor Duitsland geen gevolgen richting het EK van volgend jaar. Als organiserend land is Duitsland automatisch voor het eindtoernooi geplaatst. Oud-Bayern München-trainer Julian Nagelsmann zou gelden als droomkandidaat om Flick op te volgen.

Laatste vijf interlands Duitsland Duitsland-België 2-3

Duitsland-Oekraïne 3-3

Polen-Duitsland 1-0

Duitsland-Colombia 0-2

Duitsland-Japan 1-4

Flick kreeg Duitsland nooit aan de praat

Voormalig Bayern München-trainer Flick werd in 2021 na het EK bondscoach van Duitsland. De in Heidelberg geboren trainer was de opvolger van Joachim Löw, die de Duitse ploeg in de vijftien jaar daarvoor onder zijn hoede had.

Flick plaatste zich met Die Mannschaft voor het WK, maar kreeg Duitsland nooit echt aan de praat. Op het WK in Qatar stelde Duitsland teleur met een derde plek in een groep met Japan, Spanje en Costa Rica. Het was de tweede keer op rij dat Duitsland op het wereldkampioenschap in de groepsfase werd uitgeschakeld.