FC Utrecht Vrouwen wint bij rentree, Feyenoorder Weimar in tranen na rood

FC Utrecht Vrouwen heeft zondag na tien jaar afwezigheid in de Eredivisie de eerste wedstrijd tegen Feyenoord gewonnen. De Domdstedelingen waren in een snikheet spektakelstuk met 4-2 te sterk voor de bezoekers.

In een kokende Galgenwaard kwam FC Utrecht in de eerste helft na 24 minuten op voorsprong door een doelpunt van Dieke van Straten. Vijf minuten voor rust verdubbelde Eshly Bakker de voorsprong, na een fout van Feyenoord-keeper Jacintha Weimar. Niet veel later deden de Rotterdammers iets terug via Zoi van de Ven, die haar afstandsschot tot ieders verbazing in het doel zag verdwijnen.