Antony komt voorlopig niet in actie voor United na beschuldigingen van ex-vriendin

Manchester United heeft besloten dat Antony voorlopig niet in actie komt voor de Engelse topclub. De Braziliaanse aanvaller wordt door zijn ex-vriendin beschuldigd van huiselijk geweld, mishandeling en bedreiging.

"We hebben met Antony afgesproken dat we zijn terugkeer tot nader order uitstellen", schrijft United in een verklaring. "We veroordelen alle vormen van geweld en misbruik. We erkennen de ernst van de beschuldigingen en de impact die deze zaak heeft op alle betrokkenen."