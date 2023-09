Coach Adil Ramzi maakte aardbeving in Marokko mee: 'Het verdriet is hier zo groot'

De sportwereld leeft mee met de inwoners van Marokko na de zware aardbeving die het Afrikaanse land vrijdagavond trof. Oud-voetballer Adil Ramzi, tegenwoordig coach van het Marokkaanse Wydad AC, maakte de beving van dichtbij mee.

"Op het moment dat ik ging slapen, voelde ik het bed heel hard bewegen en daarna het hele hotel. Ik ben naar buiten gerend", vertelt Ramzi in het radioprogramma Langs de Lijn.

De oud-trainer van Jong PSV woont in kuststad Casablanca. Maar zijn familie komt uit Marrakesh, een stad ten noorden van het epicentrum. "Mijn directe familie, dus mijn vader, moeder, broer en zus, zijn gelukkig oké. Maar mijn tante en haar kinderen zijn overleden. Dat raakt me heel erg."

Ramzi kan niet beschrijven hoe groot de impact van de ramp is. "Mensen zijn overleden, huizen zijn verwoest. Het verdriet is hier zo groot. Dit gun je echt niemand." Inmiddels is het dodental opgelopen tot 2.012.

0:41 Afspelen knop Reddingswerkers zoeken naar mensen onder het puin in Marokko

Ramzi is blij met alle steun

Ramzi liet zaterdagochtend via de groepsapp aan zijn ploeg weten dat de training was geannuleerd. "Iedereen was 's nachts naar buiten gegaan. Eén speler keerde pas om elf uur 's ochtends terug naar huis, omdat hij bang was. Dan ga je niet trainen."

De oud-aanvaller van onder meer Willem II, PSV, FC Twente, AZ, FC Utrecht en Roda JC is blij met alle steunbetuigingen. "Op dit soort momenten voel je weer de liefde tussen de mensen, ook van buiten Marokko. Dat merk ik aan alle berichten die ik krijg. We moeten er nu voor elkaar zijn."

Ramzi hoopt dat rijke en invloedrijke personen verantwoordelijkheid nemen en het land helpen op te krabbelen. De coach wil zelf ook een bijdrage leveren. "We hebben net als het nationale elftal besloten bloed te doneren. Maandag gaan we kijken wat we financieel kunnen doen."