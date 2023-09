Duitsland verkeert in een grote crisis, maar Hansi Flick wil door als bondscoach

Bondscoach Hansi Flick ziet zichzelf ondanks de ruime nederlaag tegen Japan nog steeds als de juiste persoon om Duitsland voor te bereiden op het EK in eigen land. De Duitsers hebben zaterdag voor eigen publiek in Wolfsburg verloren met 1-4.

"Het was op het veld misschien niet te zien, maar ik geloof nog steeds dat ik de juiste man ben voor deze baan. Ik sta achter waar we mee bezig zijn, daarom wil ik door als bondscoach van Duitsland", zei Flick na afloop.

De bondscoach keek al uit naar oefeninterland tegen Frankrijk van dinsdag. "Iedereen die vandaag op het veld stond, wil tegen Frankrijk een ander gezicht laten zien. Daar hebben we nu de kans voor en daar kijken we naar uit."

Flick ligt al onder vuur sinds het teleurstellende WK in Qatar, waar de Duitsers al in de groepsfase zijn uitgeschakeld. De ploeg speelt dit jaar geen kwalificatieduels, omdat Duitsland als organiserend land al zeker is van EK-deelname.

"Japan was duidelijk beter dan wij, op ieder vlak. We maakten daarnaast ook veel individuele fouten. We zijn op dit moment niet goed genoeg. Dat is de realiteit. Het gat tussen onze ambities en de realiteit is nog te groot."