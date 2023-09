Geblesseerde Geertruida ontbreekt in Oranjeselectie voor duel met Ierland

Lutsharel Geertruida moet de EK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Ierland zondag aan zich voorbij laten gaan. De verdediger van Feyenoord ging zaterdag tijdens de laatste training voortijdig naar de kant en blijkt niet op tijd fit.

Geertruida ontbreekt in de definitieve wedstrijdselectie die zondagochtend door de UEFA is vrijgegeven. Ook Ian Maatsen moet het duel vanaf de tribune bekijken, omdat er plek is voor maximaal twaalf spelers op de reservebank. Koeman selecteerde 25 spelers.

De 21-jarige Maatsen, die nog wacht op zijn interlanddebuut, zat donderdag ook al op de tribune tijdens het EK-kwalificatieduel met Griekenland (3-0-winst).

De 23-jarige Geertruida speelde donderdag de hele wedstrijd mee bij Oranje in het Philips Stadion. De viervoudig international was in juni ook al basisspeler bij de Nations League-wedstrijden tegen Kroatië en Italië.

Van de Ven nu wel bij selectie Oranje

Matthijs de Ligt van Bayern München is de meest logische vervanger van Geertruida. Tottenham Hotspur-verdediger Micky van de Ven, die donderdag met Maatsen op de tribune zat, maakt door de blessure van Geertruida nu wel deel uit van de wedstrijdselectie.

Het is afwachten of Nathan Aké vanaf het begin mee kan doen in Dublin. De verdediger van Manchester City liet zich tegen de Grieken halverwege vervangen met hamstringklachten.

Bij winst zet Oranje een goede stap richting het EK van volgend jaar zomer in Duitsland. Frankrijk is koploper in de poule met vijftien punten uit vijf duels. Nederland volgt op de tweede plaats met zes punten uit drie wedstrijden.

Ierland-Nederland begint om 20.45 uur in het Aviva Stadium en staat onder leiding van de Bosnische scheidsrechter Irfan Peljto.