Jeugdelftal AZ grijpt naast wereldbeker door nederlaag tegen Boca Juniors

AZ onder 19 is er zaterdag niet in geslaagd de wereldbeker te winnen. De ploeg van trainer Jan Sierksma verloor via strafschoppen van Boca Juniors onder 20.

AZ onder 19 speelde de wedstrijd in Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Onder toeziend oog van ruim 37.000 toeschouwers in het iconische voetbalstadion van Boca Juniors namen de Alkmaarders brutaal de leiding.

Dave Kwakman (geen familie van oud-prof Kees) tekende vlak voor rust voor de 0-1. Hij schoot van afstand op doel en zag zijn van richting veranderde inzet binnen vallen.

In de tweede helft kwamen de Argentijnen langszij. Daarbij kregen ze Alkmaarse hulp, want Enoch Mastoras kopte de bal achter zijn eigen keeper. Er werd niet meer gescoord in reguliere speeltijd, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Boca Juniors schoot vier penalty's op rij raak, terwijl Maxim Dekker en Kees Smit namens AZ hun pogingen misten. Daardoor trok de thuisploeg aan het langste eind.