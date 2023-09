Feyenoorder Ueda vergroot crisis Duitsland, Giménez mist penalty voor Mexico

Het in crisis verkerende Duitsland ging zaterdag mede door een goal van Feyenoord-aanvaller Ayase Ueda onderuit tegen Japan in een oefenduel: 1-4. Feyenoord-spits Santiago Giménez miste een strafschop namens Mexico, maar PSV'er Ricardo Pepi scoorde wel voor de Verenigde Staten.

Door een dramatische reeks van vier duels zonder zege stond de druk er vol op bij bondscoach Hansi Flick. Door de start in het oefenduel ging hij niet veel rustiger op zijn stoel zitten. Al na twaalf minuten kwam Japan via Junya Ito op 0-1 in de Volkswagen Arena, waar de onvrede duidelijk hoorbaar was.

Acht minuten na het openingsdoelpunt trok Leroy Sané de stand gelijk, maar lang konden Flick en de Duitse fans daar niet van genieten. Feyenoord-spits Ueda stond drie minuten later precies op de goede plek om de 1-2 binnen te tikken.

Het Duitse elftal maakte de gehele wedstrijd een futloze indruk en schoot slechts twee keer op doel. Takuma Asano en Ao Tanaka tekende in de slotfase nog voor de 1-3 en 1-4. Na die treffer liep het stadion in Wolfsburg met teleurgestelde fans leeg.

Door de nederlaag zal de positie van Flick verder aan het wankelen komen. De oud-coach van Bayern München lag al onder vuur na het teleurstellende WK, waar Duitsland in de groepsfase werd uitgeschakeld. De ploeg speelt dit jaar geen kwalificatieduels omdat het als organiserend land al zeker is van deelname aan het EK.

Laatste vijf interlands Duitsland Duitsland-België 2-3

Duitsland-Oekraïne 3-3

Poelen-Duitsland 1-0

Duitsland-Colombia 0-2

Duitsland-Japan 1-4

Giménez schiet op de paal

In het oefenduel tussen Mexico en Australië miste Giménez in de tweede helft een strafschop. De Mexicanen stonden op dat moment met 0-1 achter. Mathew Ryan van AZ stond in het Australische doel en zag dat de inzet van Giménez op de paal belandde. Het duel eindigde uiteindelijk in 2-2.

Pepi had met een doelpunt een aandeel in de 3-0-overwinning van de VS in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Oezbekistan. De aanvaller van PSV maakte als invaller in de blessuretijd de tweede treffer. Naast Pepi kwamen voor de VS ook zijn ploeggenoten Sergiño Dest en Malik Tillman in actie.