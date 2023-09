Pépé was jarenlang duurste Arsenal-aankoop ooit, maar loopt nu gratis de deur uit

Het avontuur van Nicolas Pépé bij Arsenal is nooit geworden wat beide partijen ervan hadden verwacht. De vleugelaanvaller was jarenlang de duurste aankoop ooit van de Londenaren, maar dat prijskaartje kon hij nauwelijks waarmaken.

Arsenal legde in de zomer van 2019 maar liefst 80 miljoen euro neer voor Pépé, die destijds indruk had gemaakt in het shirt van Lille OSC. Bij 'The Gunners' speelde de in Frankrijk geboren Ivoriaan nooit lange tijd in de basis en liet hij slechts bij vlagen zijn kwaliteiten zien.

Vorig seizoen was de inmiddels 28-jarige Pépé al overbodig in Londen en werd hij verhuurd aan OGC Nice. In totaal kwam hij bij de dertienvoudig landskampioen van Engeland tot 112 wedstrijden. Daarin maakte hij 27 doelpunten.

Pépé had bij Arsenal een contract tot de zomer van volgend jaar, maar dat contract is in onderling overleg per direct verscheurd. Hij kan daardoor vrij uitkijken naar een volgende uitdaging en is op weg naar het Turkse Trabzonspor.

Met het prijskaartje van 80 miljoen euro was Pépé jarenlang de duurste aankoop van Arsenal ooit. In de afgelopen transferperiode werd hij afgelost door Declan Rice, die voor ruim 116 miljoen euro overkwam van West Ham United.