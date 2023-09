Koeman sluit niet uit dat Nederlands elftal af en toe teruggaat naar 4-3-3

Bondscoach Ronald Koeman sluit niet uit dat het Nederlands elftal af toe nog in een 4-3-3-formatie aantreedt. Zondag zal Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland hoogstwaarschijnlijk weer in een 3-4-3-opstelling starten, nadat dat systeem tegen Griekenland (3-0) succesvol was geweest.

"Of het een desillusie is dat het niet gelukt is met 4-3-3? Nee, het idee dat ik had, is niet uitgekomen. Maar ik ben er nou eenmaal om veranderingen door te voeren als het niet loopt en dat heb ik gedaan", vertelde Koeman zaterdag op een persconferentie in het Aviva Stadum in Dublin.

Koeman zei vervolgens dat het daarom ook geen uitgemaakte zaak is dat Oranje tot en met het EK van volgend jaar in Duitsland 3-4-3 speelt.

"Het zou kunnen dat we nog eens teruggrijpen naar 4-3-3. Er zijn meerdere manieren om succesvol te zijn. Ik vind systeem ook een wat te groot woord. Het gaat veel meer om spelprincipes. Het is niet zo dat als we geen 4-3-3 spelen, we helemaal niets zijn. Het systeem waarin we tegen Griekenland voetbalden, vond ik eigenlijk nog aanvallender dan 4-3-3."

Ronald en Erwin Koeman zaterdag tijdens de training van Oranje in het Aviva Stadium. Foto: REUTERS

'Het is de laatste kans voor de Ieren'

Zondag tegen Ierland wil Koeman weer aanvallend spelen met Oranje, al ligt de druk bij de Ieren. Na nederlagen tegen Frankrijk en Griekenland moet de thuisploeg winnen om een reële kans te houden op de tweede plek in de groep en daarmee directe plaatsing voor het EK.

"Het is de laatste kans voor de Ieren", weet Koeman. "Ik verwacht dat ze met veel intensiteit spelen. Wij moeten daar dezelfde energie tegenover zetten, want dan kan onze kwaliteit de doorslag geven."

Ierland-Nederland begint zondag om 20.45 uur in het Aviva Stadium en staat onder leiding van de Bosnische scheidsrechter Irfan Peljto.