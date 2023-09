Engeland lijdt eerste puntenverlies in EK-kwalificatie, ook Italië maakt uitglijder

Engeland heeft zaterdag voor het eerst in deze EK-kwalificatiereeks puntenverlies geleden. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate speelde met 1-1 gelijk tegen Oekraïne. Ook Italië had een pijnlijke uitglijder.

Engeland won de vier eerste wedstrijden van de kwalificatiereeks en domineerde ook in de openingsfase tegen Oekraïne. Toch was het de thuisploeg dat in de eerste helft via voormalig PSV'er Oleksandr Zinchenko de score opende in het Poolse Wroclaw.

Nog voor rust zorgde de 33-jarige Kyle Walker voor de gelijkmaker. De verdediger van Manchester City vierde zijn eerste doelpunt in het shirt van Engeland, maar de aandacht ging vooral uit naar Harry Kane. De voorzet van de spits was van grote schoonheid.

Engeland was in de tweede helft de bovenliggende partij, maar kon het verschil niet meer maken. Desondanks gaan de Engelsen met dertien punten uit vijf duels fier aan de leiding. Oekraïne bezet met zeven punten de tweede plek.

Enis Bardhi scoorde met een fraaie vrije trap. Foto: AP

Ook Italië morst punten

Later op de avond ging Italië lelijk in de fout. De ploeg van bondscoach Luciano Spalletti speelde met 1-1 gelijk in Noord-Macedonië.

Ciro Immobile bracht het stroef spelende Italië kort na rust aan de leiding, maar de thuisploeg knokte zich langszij. Enis Bardhi tekende in de 81e minuut voor de gelijkmaker door een vrije trap prachtig binnen te schieten. Italië ging daarna nog op zoek naar de winnende treffer, maar er werd niet meer gescoord in Skopje.

Het is niet de eerste misstap van de Italianen. In maart werd thuis al met 1-2 verloren van Engeland, waardoor plaatsing voor het EK volgend jaar in Duitsland een lastige klus kan worden. De Italianen staan nu derde in de poule.