Engeland lijdt eerste puntenverlies in EK-kwalificatie ondanks primeur Walker

Engeland heeft zaterdag voor het eerst in deze EK-kwalificatiereeks puntenverlies geleden. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate speelde met 1-1 gelijk tegen Oekraïne.

Engeland won de vier eerste wedstrijden van de kwalificatiereeks en domineerde ook in de openingsfase tegen Oekraïne. Toch was het de thuisploeg dat in de eerste helft via voormalig PSV'er Oleksandr Zinchenko de score opende in het Poolse Wroclaw.