Virgil van Dijk baalt van hoge boete voor uitval tegen arbiter: 'Harde en dure les'

Virgil van Dijk baalt van de boete van de Engelse voetbalbond FA. De aanvoerder van Liverpool moet liefst 100.000 pond (ruim 116.000 euro) betalen en kreeg een extra wedstrijd schorsing, omdat hij stevig commentaar leverde op een scheidsrechter.

"Het is een harde en dure les geweest. Ik heb het geaccepteerd en daarmee zet ik er een streep onder. Ik zal het niet meer doen", zei Van Dijk zaterdag op de persconferentie van Oranje in Dublin.

Van Dijk was al voor één wedstrijd geschorst, omdat hij tegen Newcastle United een doorgebroken speler neerhaalde en rood kreeg. Na de kaart ging hij flink tekeer tegen de scheidsrechter en dat leidde er vrijdag toe dat de FA met een zwaardere straf kwam.

Volgens de FA heeft Van Dijk in een reactie toegegeven dat zijn gedrag niet door de beugel kon. "Van Dijk erkende dat hij ongepast gedrag heeft vertoond richting een official en daarbij grof en beledigend taalgebruik heeft toegepast", meldt de voetbalbond.

Zaterdag in Dublin benadrukte Van Dijk dat hij de scheidsrechter niet persoonlijk heeft aangevallen. "Totaal niet", zei de verdediger, die niet het idee heeft dat hij als voorbeeld gesteld is door FA.

'Van Dijk is daar het slachtoffer van'

Een paar minuten later, toen Van Dijk de perszaal in het Aviva Stadium al verlaten had, werd bondscoach Ronald Koeman ook gevraagd naar de hoge boete voor Van Dijk.

"Ik heb het er nog even met Van Dijk over gehad. Ik vroeg of de club de boete betaalt, maar dat moet hij zelf doen", zei Koeman met een glimlach.

"Ik denk trouwens dat Virgil wel een beetje als voorbeeld is gesteld", vervolgde Koeman. "In Engeland willen ze af van het zeuren en klagen bij een scheidsrechter. En misschien denken ze dat het stopt door een hoge boete te geven. Daar is Virgil misschien een beetje het slachtoffer van."

Door de extra schorsing van één duel mist Van Dijk komende zaterdag de Premier League-wedstrijd van Liverpool tegen Newcastle United. Zondagavond kan Van Dijk wel gewoon in actie komen in de EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Ierland.