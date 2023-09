Voetbalsters Ajax en FC Twente stap dichter bij hoofdtoernooi Champions League

Delen via E-mail

De voetbalsters van Ajax en FC Twente zijn zaterdag een stap dichter bij het hoofdtoernooi van de Champions League gekomen. Ajax won in de eerste voorronde met 0-3 van het Belarussische FC Dinamo BSUPC, terwijl FC Twente na een comeback afrekende met Levante (3-2).

Het duel van Ajax met FC Dinamo BSUPC werd afgewerkt in de Moldavische stad Orhei. Daar had de regerend landskampioen geen kind aan de tegenstander uit Belarus. Bij rust stond het al 0-2 door goals van Romée Leuchter (kopbal) en Sherida Spitse (strafschop).

Na rust kwam de zege geen moment in de problemen en maakte Leuchter vlak voor tijd de 0-3. Dankzij de overtuigende overwinning plaatste Ajax zich voor de tweede voorronde, waarin het ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League op het spel staat.

Vorig seizoen moest Ajax het in de tweede voorronde nipt afleggen tegen Arsenal (2-3 over twee duels). Dit jaar komt Ajax de Engelse topclub sowieso niet tegen: zonder de geblesseerde Vivianne Miedema werd zaterdag via penalty's verrassend verloren van Paris FC.