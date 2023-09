Geertruida haakt geblesseerd af op laatste training Oranje voor duel met Ierland

De kans is groot dat Lutsharel Geertruida de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland zondag aan zich voorbij moet laten gaan. De verdediger van Feyenoord haakte zaterdag op de laatste training van Oranje geblesseerd af in het Aviva Stadium in Dublin.

Afgelopen donderdag was Geertruida basisspeler in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Griekenland. Matthijs de Ligt, die tegen de Grieken in de slotfase inviel, is zijn meest logische vervanger in de basis.

De andere 24 internationals werkten zonder problemen het eerste deel van de training af, die een kwartier open was voor de media. Joey Veerman en Nathan Aké trainden gewoon mee, maar achter de naam van Aké staat nog wel een vraagteken voor de wedstrijd.

De verdediger van Manchester City bleef tegen Griekenland vanwege spierproblemen halverwege geblesseerd achter in de kleedkamer. Vrijdag deed hij wel weer mee met de uitlooptraining.

"Maar zo meteen gaan we op de afsluitende training iets meer doen", zei Koeman zaterdag op een persconferentie in het Aviva Stadium. "Het is afwachten hoe hij daar op reageert. Zondagochtend vroeg bepaal ik of hij fit is."

Oranje trainde in het Aviva Stadium, waar zondag ook gespeeld wordt. Foto: ANP

Veerman kan gewoon spelen

Veerman verliet na de zege op Griekenland even het trainingskamp van Oranje, omdat hij vader werd van een zoon. De PSV-middenvelder sloot zaterdag weer aan en kan spelen tegen Ierland.

Koeman wilde op zijn persconferentie niet al te veel kwijt over de opstelling, al liet hij wel doorschemeren dat Mark Flekken weer op doel zal staan. Mocht Aké niet in actie komen, dan wordt hij waarschijnlijk vervangen door De Vrij.

Ierland-Nederland begint zondag om 20.45 uur in het Aviva Stadium en staat onder leiding van de Bosnische scheidsrechter Irfan Peljto.

Stand groep B Frankrijk 5-15 (+11) Nederland 3-6 (+2) Griekenland 4-6 (0) Ierland 4-3 (-1) Gibraltar 4-0 (-12)