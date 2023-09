VVV wint dankzij goal in slotminuut, ook Cambuur maakt geen fout

Delen via E-mail

VVV-Venlo heeft zaterdag geen fout gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Rick Kruys won zaterdag dankzij een doelpunt in de allerlaatste minuut van Telstar: 1-2. Tegen FC Den Bosch beging ook SC Cambuur geen misstap.

VVV leek na goals van Jayden Turfkruier (Telstar) en Pepijn Doesburg (VVV) op weg naar een gelijkspel, maar in overtal maakte Martijn Berden in de 94e minuut alsnog het winnende doelpunt. Kort daarvoor had Telstar-aanvaller Mees Kaandorp zijn tweede gele kaart gekregen.