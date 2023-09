VVV na goal in slotminuut zeker paar uur koploper in Keuken Kampioen Divisie

VVV-Venlo voert minstens een paar uur de ranglijst aan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Rick Kruys won zaterdag dankzij een doelpunt in de laatste minuut van de extra tijd van Telstar: 1-2.

Dankzij de driepunter in Velsen-Zuid komt VVV na vijf wedstrijden op tien punten. Tot dusver werd er drie keer gewonnen, één keer gelijkgespeeld en één keer verloren. Die ene nederlaag leden de Venlonaren in de openingswedstrijd tegen MVV Maastricht (1-3).

VVV is in ieder geval een paar uur koploper in de Keuken Kampioen Divisie. Later op de dag kan Roda JC, dat om 21.00 uur aftrapt tegen NAC Breda, de leiding weer overnemen. Ook SC Cambuur en FC Den Bosch (aftrap 18.45 uur) komen zaterdag in actie.