Vader Veerman sluit na geboorte van zoon weer aan bij Oranje

Joey Veerman is zaterdag weer aangesloten bij de selectie van het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV ontbrak vrijdag bij de training omdat hij vader is geworden van zoon Frenkie.

De 24-jarige Veerman keerde zaterdag terug in Zeist en vloog tegen het einde van de ochtend met Oranje mee naar Dublin. Daar wacht zondag de ontmoeting met Ierland in de EK-kwalificatie.

Met Veerman als invaller won Oranje donderdag met 3-0 van Griekenland. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman steeg door die zege naar de tweede plaats in de poule. Bij winst op Ierland zet het Nederlands elftal een volgende stap op weg naar deelname aan het EK van volgend jaar in Duitsland.

Nathan Aké is zondag ook van de partij. De verdediger van Manchester City liet zich donderdag vervangen met spierklachten. Aké deed vrijdag mee aan de uitlooptraining en blijkt fit genoeg.

Oranje traint aan het begin van de avond (Nederlandse tijd) in het Aviva Stadium in Dublin. De oefensessie is alleen het eerste kwartier openbaar. Kort voor de training geven Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk een persconferentie.