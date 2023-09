Saoedische club doet poging om duo Van Bommel-Overmars binnen te halen

Mark van Bommel en Marc Overmars staan mogelijk voor een lucratieve overstap naar Saoedi-Arabië. Volgens De Telegraaf en het AD heeft Al-Shabab plannen om de trainer en directeur voetbalzaken van Royal Antwerp naar het Midden-Oosten te halen.

Al-Shabab ontsloeg een week geleden trainer Marcel Keizer, maar zou met het aantrekken van Van Bommel en Overmars dus wel een Nederlandse koers willen blijven varen. Opvallend genoeg verlengde Van Bommel onlangs zijn contract bij Antwerp met een jaar tot de zomer van 2025.

Het is mede daarom nog onzeker of het tweetal ook daadwerkelijk naar Saoedi-Arabië vertrekt. Van Bommel plaatste zich vorige week met Antwerp voor het hoofdtoernooi van de Champions League door het Griekse AEK over twee duels te verslaan. Daarmee debuteert de Belgische club in het Europese miljoenenbal.

In zijn eerste seizoen bij Antwerp leidde Van Bommel zijn ploeg naar de landstitel en de nationale beker. Begin deze jaargang veroverde 'The Great Old' ook al de Belgische supercup.

Overmars is sinds maart 2022 directeur voetbalzaken bij Antwerp. Nog geen twee maanden daarvoor moest hij vanwege grensoverschrijdend gedrag vertrekken bij Ajax. De aanstelling van Van Bommel als trainer was een van de eerste daden van Overmars bij de Belgische club.

De vijftigjarige Overmars werd in december vorig jaar getroffen door een hartinfarct en opgenomen in het ziekenhuis. De voormalige vleugelspeler liep daarbij onherstelbare schade aan zijn hart op, maar sinds januari is hij wel weer aan het werk bij zijn club.