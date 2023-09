Neymar laat Pelé achter zich en is topscorer aller tijden van Brazilië

Neymar heeft dankzij twee goals in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bolivia (5-1) de iconische Pelé definitief achter zich gelaten op de topscorerslijst aller tijden van de Braziliaanse nationale ploeg. Tot vrijdag deelden zij het record.

De 31-jarige Neymar staat nu op 79 interlanddoelpunten, twee meer dan de eind vorig jaar op 82-jarige leeftijd overleden Pelé.

In principe stonden vrijdag alle seinen op groen voor het record: een aanvallend ingericht Brazilië trof in Belém met Bolivia een van de zwakke broeders in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie.

Neymar had de score al in de zeventiende minuut kunnen openen, maar zag zijn strafschop worden gekeerd door doelman Guillermo Viscarra. Daarna regende het kansen voor de vijfvoudig wereldkampioen, die slechts met een 1-0-voorsprong ging rusten door een treffer van de van dichtbij binnentikkende Rodrygo.

In het tweede bedrijf kon Neymar eindelijk feestvieren. Na goals van Raphinha en Rodrygo sloeg de aanvaller van Al-Hilal van een meter of twaalf toe met een hard schot met rechts. Neymar vierde zijn goal met een gebalde vuist, een overduidelijke verwijzing naar Pelé, die vaak op deze manier juichte.

Topscorers aller tijden Brazilië 1. Neymar - 79 goals

2. Pelé - 77

3. Ronaldo - 62

4. Romário - 55

5. Zico - 48

6. Bebeto - 39

7. Rivaldo - 35

8. Jairzinho - 33

8. Ronaldinho - 33

10. Ademir - 32

10. Tostão - 32

Neymar leidde Brazilië nooit naar wereldgoud

Via een heerlijk schot van Victor Abrego deed Bolivia nog iets terug, maar het slotwoord was aan Neymar, die opnieuw van dichtbij zijn kwaliteiten als afmaker toonde.

Neymar maakte zijn eerste interlandgoal in 2010 op achttienjarige leeftijd bij zijn debuut in een oefenduel met de Verenigde Staten. De aanvaller leidde Brazilië in 2013 naar de eindzege op het toernooi om de Confederations Cup en in 2016 naar olympisch goud, maar succes op WK's bleef uit.

In 2014 strandden 'De Goddelijke Kanaries' in eigen land in de halve finale. Door een blessure miste Neymar de beruchte, met 1-7 verloren, halve finale tegen Duitsland. Zowel in 2018 als in 2022 gold Brazilië als een van de titelfavorieten, maar viel het doek al in de kwartfinale.

Grote landen beginnen allemaal met zege

Voor Brazilië betekende de zege op Bolivia een vlekkeloze start van de WK-voorronde, nadat donderdag Argentinië al direct drie punten kon bijschrijven. Dankzij een vrije trap van Lionel Messi werd Ecuador met 1-0 verslagen.

Ook tweevoudig wereldkampioen Uruguay schoot uit de startblokken door Chili met 3-1 te verslaan. Met twee treffers was Nicolás de la Cruz de grote man bij de ploeg van bondscoach Marcelo Bielsa.

Aan het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten doen voor het eerst 48 landen mee, waardoor er in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep van tien deelnemers liefst zes rechtstreekse tickets zijn te verdelen; de nummer zeven mag nog meedoen aan een play-off.