Feyenoorder Ivanusec scoort bij zege Kroatië, Ronaldo met Portugal op EK-koers

Luka Ivanusec heeft Kroatië vrijdagavond aan een eenvoudige 5-0 thuiszege op Letland geholpen in de EK-kwalificatie. De Feyenoord-spelmaker tekende voor het tweede doelpunt van de avond. Ook Ajax-verdedigers Josip Sutalo en Borna Sosa maakten minuten voor Kroatië.

Bruno Petkovic zette de Kroaten al na drie minuten op voorsprong, waarna Ivanusec in de dertiende minuut de aandacht opeiste. De spelmaker schoot van dichtbij een rebound binnen. De 24-jarige spelmaker toonde daarmee opnieuw dat hij in vorm is, nadat hij zondag in zijn eerste duel voor Feyenoord op bezoek bij FC Utrecht (1-5-zege) ook al fraaie dingen liet zien.

Sutalo maakten net als Ivanusec de negentig minuten vol, Sosa werd na 67 minuten vervangen. De Kroaten profiteerden met de zege optimaal van het verrassende 1-1-gelijkspel van Turkije tegen Armenië. Artak Dashyan maakte in Eskisehir namens de bezoekers het openingsdoelpunt, waarna Bertug Yildirim in de slotfase een punt redde voor zijn land.

Ook Portugal won vrijdagavond zijn EK-kwalificatieduel. De ploeg van bondsoach Roberto Martínez was in Bratislava met 1-0 te sterk voor Slovenië. Hoewel Cristiano Ronaldo voor zijn club Al Nassr in bloedvorm is (zes goals en vier assists in de laatste drie duels), maakte niet hij, maar Bruno Fernandes het enige doelpunt voor Portugal.