AZ Vrouwen verspeelt op de valreep zege bij eerste Eredivisie-duel in twaalf jaar

AZ Vrouwen heeft haar eerste Eredivisie-wedstrijd in twaalf jaar afgesloten met een 1-1-gelijkspel. De Alkmaarse vrouwen kregen in het thuisduel met Excelsior in de 99e minuut de gelijkmaker tegen. Voormalig international Desiree van Lunteren maakte haar rentree.

Op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer maakte keeper Femke Liefting in de absolute slotfase een eigen doelpunt, waarmee Excelsior op gelijke hoogte kwam. Eerder had Floor Spaan AZ aan de leiding gebracht. Haar doelpunt was het eerste van AZ in de Azerion Vrouwen Eredivisie in twaalf jaar.

Daarin keerde de club dit seizoen terug. AZ heeft de licentie overgenomen van VV Alkmaar, dat de voorbije seizoenen al op het hoogste niveau speelde. Veel speelsters én trainer Mark de Vries verhuisden door de overname ook mee naar AZ. De Alkmaarse club was in 2007 één van de zes clubs die de Eredivisie opstartten. AZ werd driemaal kampioen, alvorens de club in 2011 om financiële redenen uit de competitie stapte.

Net als AZ maakte ook Van Lunteren vrijdagavond haar rentree in de Eredivisie. De voormalige international, die in 2017 met de Oranjevrouwen Europees kampioen werd, stopte vorig jaar met voetballen. Ze leverde haar contract bij PSV in.

Eerder deze week kondigde ze haar terugkeer aan als voetbalster, bij de club waar ze haar carrière veertien jaar geleden ook begon. Tegen Excelsior viel ze zestien minuten voor tijd in.

Ook Fortuna Sittard en PEC Zwolle kwamen vrijdagavond in actie in de Vrouwen Eredivisie. De Limburgers wonnen met 3-1, mede dankzij twee treffers van de Belgische Tessa Wullaert.