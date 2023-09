Hoog bezoek in Enschede! Manchester United-trainer Erik ten Hag, die ooit assistent-trainer van Brama was bij FC Twente, is present. Ook oud-trainer Jan van Staa is er. Maar voor de FC Twente-supporters belangrijker: Steve McClaren staat weer de langs de kant in De Grolsch Veste. De Engelsman was de trainer onder wie Brama met FC Twente in 2010 de landstitel pakte.

Foto: ANP