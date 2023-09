Vernieuwd Jong Oranje begint EK-kwalificatie met ruime zege bij debuut Reiziger

Jong Oranje is de EK-kwalificatie vrijdag begonnen met een ruime overwinning. De ploeg van de debuterende bondscoach Michael Reiziger was in Waalwijk met 3-0 te sterk voor Jong Moldavië.

Dirk Proper bracht Jong Oranje vlak voor rust op voorsprong in het Mandemakers Stadion. De middenvelder tikte binnen na een goede actie van Sontje Hansen, die net als Proper voor NEC uitkomt.

Halverwege de tweede helft verdubbelde debutant Isaac Babadi de marge. De middenvelder van PSV scoorde op aangeven van de net ingevallen Youri Baas. Zes minuten later zorgde Million Manhoef na een mooie aanval voor de 3-0.

Reiziger zat in het Mandemakers Stadion voor het eerst op de bank bij Jong Oranje. Hij is de opvolger van Erwin van de Looi, die na het EK van deze zomer stopte.

Vreugde bij Jong Oranje na de openingstreffer van Dirk Proper. Foto: Pro Shots

Elf spelers maken debuut voor Jong Oranje

Jong Oranje startte in Waalwijk met maar liefst zeven debutanten. Calvin Raatsie, Rav van den Berg, Jorrel Hato, Babadi, Emanuel Emegha, Hansen en Ruben van Bommel speelden allemaal hun eerste wedstrijd voor de Nederlandse beloften. Na rust liet Reiziger ook Baas, Fedde de Jong, Youri Regeer en Noah Ohio debuteren.

Jong Oranje gaat aan kop in groep C van de EK-kwalificatie. De poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK onder 21, dat in 2025 in Slowakije wordt gehouden. De nummer twee gaat door naar de play-offs.

Dinsdag speelt Jong Oranje zijn tweede EK-kwalificatieduel. Dan is Jong Noord-Macedonië de tegenstander in Skopje.