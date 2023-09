De Roon vindt het eerder durf dan zwakte dat Koeman systeem Oranje omgooit

Marten de Roon vindt het eerder van durf dan van zwakte getuigen dat bondscoach Ronald Koeman het systeem heeft omgegooid. De middenvelder mocht in het EK-kwalificatieduel met Griekenland (3-0) voor de tweede keer dit jaar starten in Oranje en hoopt dat hij zondag tegen Ierland weer de kans krijgt.

"Voetbal blijft altijd een beetje een zoektocht", zegt De Roon over de switch van Koeman van 4-3-3 naar 3-4-3. "Het is daarom te makkelijk om te zeggen: we hadden ook tegen Frankrijk, Kroatië en Italië (interlands die allemaal werden verloren, red.) 3-4-3 moeten spelen."

"Toen ging het niet goed en dus past de bondscoach het aan. Dat vind ik geen zwakte. Het is juist knap om te kunnen zeggen: ik stap van het idee af, we gaan wat anders doen. Gedurfd."

De verandering van systeem pakte persoonlijk goed uit voor De Roon, want hij keerde tegen Griekenland terug in de basis. De ervaren kracht van Atalanta weet dat hij niet de meest gepolijste speler van Oranje is, maar hij heeft andere kwaliteiten.

"De beste voetballer is niet altijd de beste optie", zegt De Roon met een glimlach. "Ik denk dat voor de bondscoach vooral de vraag was: wie kan het beste naast Frenkie de Jong spelen? Wie zorgt ervoor dat Frenkie rendeert? En ja, ik kan me wel aardig wegcijferen voor een ander."

2:38 Afspelen knop Flitsend Oranje al in eerste helft klaar met Griekenland

'Ik kreeg de vraag: op hoeveel goals sta jij?'

Toch was de Roon tegen Griekenland wel even de man om wie het draaide. In de zeventiende minuut viel de bal voor zijn voeten en tekende hij in zijn 38e interland eindelijk voor zijn eerste goal in Oranje.

"In de vorige interlandperiode had ik het er nog over met wat spelers. Ik kreeg de vraag: op hoeveel goals sta jij in Oranje? Ja, nul dus, haha. Dat klonk een beetje lullig. Ik ben blij dat ik nu van die nul af ben. Het was een mooi moment."

Ondanks zijn goal was De Roon niet echt tevreden over zijn spel tegen Griekenland. "In de eerste helft gaf ik drie, vier ballen zo weg. Slordig. Misschien was het een beetje wennen omdat ik al een tijdje niet had mogen starten in Oranje. Maar positief is natuurlijk dat we met 3-0 gewonnen hebben. We gaan met een goed gevoel naar Ierland."

3:08 Afspelen knop Samenvatting: Frankrijk-Ierland (2-0)

'Kwalitatief zijn we beter'

De Roon hoopt dat hij ook in Dublin mag starten én dat Oranje dan weer net zo energiek speelt als in de eerste helft donderdag tegen Griekenland.

"Als wij evenveel energie tonen als Ierland, komt het goed. Kwalitatief zijn we namelijk beter. En dan mogen we ons niet gek laten maken door het fanatieke publiek in Dublin."

Oranje vliegt zaterdag om 11.30 uur naar de Ierse hoofdstad, waar om 18.30 uur getraind wordt in het Aviva Stadium. Zondag om 20.45 uur begint de wedstrijd.