Toptalent Yamal (16) beleeft droomdebuut voor Spanje met goal bij monsterzege

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Spanje heeft vrijdagavond een zeer overtuigende 1-7-overwinning geboekt op bezoek bij Georgië in de EK-kwalificatie. Toptalent Lamine Yamal schreef geschiedenis door de jongste debutant én doelpuntenmaker ooit voor de Spaanse ploeg te wiorden.

De jonge vleugelaanvaller van FC Barcelona is slechts zestien jaar en 56 dagen oud. Het oude record stond op naam van de eveneens meespelende Gavi, die debuteerde toen hij zeventien jaar en 62 dagen oud was. Yamal kwam tegen Georgië als vervanger van de geblesseerde Marco Asensio na 44 minuten binnen de lijnen.

Yamal beleefde een droomdebuut door in de 74e minuut zijn eerste doelpunt ooit te maken voor Spanje. De vleugelflitser kreeg de bal vanaf links aangespeeld door Nico Williams, waarna hij de bal met zijn linker in de bovenhoek krulde. Dat betekende de 1-7 voor de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente.

Yamal maakte vorig seizoen al op vijftienjarige leeftijd zijn debuut voor FC Barcelona. Voor de Catalanen werd hij daarmee ook de jongste debutant ooit. Dit seizoen behoort Lamal vast tot de wedstrijdselectie van de ploeg van Xavi. Yamal maakte in alle competitiewedstrijden van FC Barcelona dit seizoen minuten.

De Spanjaarden, die gisteren niet kon trainen omdat de voetbalschoenen en ballen in Madrid waren achtergebleven, waren de gehele wedstrijd veel beter dan een zwak verdedigend Georgië. Na 22 minuten brak Morata de ban met een kopbal op aangeven van Marco Asensio. Daar kwamen alleen al in de eerste helft nog drie Spaanse doelpunten bij.

Zes minuten na de openingsgoal tikte Solomon Kvirkvelia de bal in eigen doel. Dani Olmo schoot de bal na 38 minuten met links in de bovenhoek. En Morata vuurde op aangeven van Fabián Ruiz vijf minuten voor rust de vierde treffer binnen.

Spanje ging vrolijk door met aanvallen en maakte er nog drie. Morata completeerde zijn hattrick na 66 minuten met een diagonaal schot. Williams rondde twee minuten later na een fraaie solo af. En Yamal bepaalde met zijn rake schot de eindstand dus op 1-7.

Dankzij de overwinning herstelt Spanje zich van de nederlaag in het EK-kwalificatieduel met Schotland (2-0). De ploeg van De la Fuente staat na drie duels op zes punten in groep A. De achterstand op koploper Schotland is zes punten.