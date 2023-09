Organisatie Europese topclubs: 'Geen plannen voor Saoedi-Arabische clubs in CL'

Er bestaan geen plannen om clubs uit Saoedi-Arabië toe te laten tot de Champions League. Dat zegt voorzitter Nasser Al Khelaïfi van de European Club Association (ECA).

Bayern München-directeur Jan-Christian Dreesen reageerde in Berlijn ook op die geruchten. "Natuurlijk moeten we altijd kijken hoe we onze toernooien kunnen ontwikkelen, maar mijn persoonlijke mening hierover is heel duidelijk. We zijn geen Cirque du Soleil. We hebben een Europees kampioenschap en we moeten onze wedstrijden in Europa spelen."