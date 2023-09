Oranjedebutant Reijnders zoekt plekje voor aandenken: 'Misschien naast de tv'

Ruim een jaar geleden moest Tijjani Reijnders knokken voor een basisplaats bij AZ, donderdagavond beleefde de 25-jarige middenvelder tegen Griekenland ( 3-0-zege ) als AC Milan-aanwinst zijn vuurdoop in Oranje. "Een groot compliment dat ik een half uur mocht meedoen."

Als debutant ontkom je niet aan een speech ten overstaan van de spelersgroep. Ook Reijnders moest er donderdag aan geloven. Wat hij vertelde? "Dat ik hier als kleine jongen van droomde en dat ik een trots gevoel heb. Ik ben goed ontvangen door de groep. Daar heb ik de spelers voor bedankt."

Vlak daarvoor had Oranje dankzij een flitsende eerste helft in het Philips Stadion overtuigend afgerekend met Griekenland. Toen Reijnders na 65 minuten mocht invallen van bondscoach Ronald Koeman was de 3-0-eindstand al bereikt.

"Bij 3-0 in het veld komen, maakt een debuut wel makkelijker. Ik ging er niet van uit dat ik zou starten. Natuurlijk hoop je het stiekem, maar ik ben blij dat ik een half uur mocht meedoen. Dat is een groot compliment."

Reijnders ontpopte zich vorig seizoen als een van de steunpilaren bij AZ, dat tot de halve finales van de Conference League reikte. De balvaardige middenvelder maakte in juli voor ongeveer 20 miljoen euro de overstap naar AC Milan, waar hij direct een basisplaats veroverde. Na de interlandperiode wacht de clash tegen Internazionale - een van de grootste derby's ter wereld - en de start van de Champions League.

"Het is heel snel gegaan. Vorig seizoen heb ik een heel mooi jaar gehad bij AZ, waar ik me snel kon ontwikkelen. Als voetballer sta je nooit zo stil bij momenten in je carrière, maar hier ga ik vanavond wel van genieten."

Reijnders, de 799e speler in de 118-jarige Oranje-historie, gaat het shirt dat hij donderdag droeg inlijsten. "Dat krijgt een mooi plekje in mijn huis." Voor het fameuze haasje, het metalen medaillon dat nieuwelingen als aandenken krijgen uitgereikt, wordt nog een bestemming gezocht. "Misschien wel in de woonkamer, naast de televisie."

Oranje komt op EK-koers Met de overtuigende overwinning op Griekenland deed Oranje uitstekende zaken in de EK-kwalificatie. Nederland heeft nu zes punten uit drie wedstrijden en ligt daarmee op koers voor het EK in Duitsland van volgend jaar. Een plek bij de eerste twee is goed voor rechtstreekse kwalificatie. Frankrijk 5-15 (+11) Nederland 3-6 (+2) Griekenland 4-6 (0) Ierland 4-3 (-1) Gibraltar 4-0 (-12)