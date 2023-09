Flekken houdt de nul en wil einde maken aan wisselingen op doel bij Oranje

Het doet Mark Flekken goed dat hij in zijn vijfde interland voor het Nederlands elftal eindelijk zijn doel schoon heeft gehouden. De dertigjarige Limburger is kritisch op zijn eerdere spel in Oranje en hoopt dat hij de bondscoach nu wél overtuigt.

"Ik ben de eerste die kritisch was op mijn eerste vier wedstrijden in Oranje", vertelde Flekken donderdag in Eindhoven na het met 3-0 gewonnen EK-kwalificatieduel met Griekenland. "Dit keer heb ik het niveau van mijn club wel door kunnen zetten. Al moet ik ook eerlijk zijn: zoveel had ik niet te doen."

Het was de eerste keer sinds juni 2022 dat Flekken een kans kreeg in Oranje. In de tussentijd keepten Jasper Cillessen, Remko Pasveer, Andries Noppert en Justin Bijlow. "Iedere keer is het een thema bij Oranje: wie gaat er keepen?", weet Flekken. "Ik hoop dat ik een einde kan maken aan alle wisselingen op doel."

Momenteel heeft Flekken WK-keeper Andries Noppert en de talentvolle Bart Verbruggen als concurrenten bij Oranje, terwijl Bijlow geblesseerd is. De keuze van Ronald Koeman voor Flekken tegen Griekenland was best verrassend, zeker omdat de bondscoach de afgelopen dagen lovend was over de pas 21-jarige Verbruggen. Flekken begrijpt dat wel.

"Bart speelt nu op een goed niveau bij Brighton & Hove Albion, al is zijn situatie daar anders dan die van mij bij Brentford FC (Verbruggen wisselt basisplaatsen af met Jason Steele, red.). Bart is nog jong, hij heeft nog een lange carrière voor zich. Als hij dit doorzet, ligt er een mooie toekomst voor hem."

'Het was goed om van club te wisselen'

Voor Flekken ziet het er momenteel ook goed uit. Hij maakte deze zomer de overstap van Freiburg naar de Premier League en werd meteen eerste doelman bij zijn nieuwe club.

"Het was goed om van club te wisselen, nieuwe impulsen te krijgen. Ik speel nu in de beste competitie ter wereld. De kwaliteit is net iets hoger dan in de Bundesliga, het gaat niet iets sneller."

"In de voorbereiding was ik een paar keer ongelukkig in een actie, maar daar heb ik snel van geleerd. Ik kon me snel aanpassen. Dat was fijn en dit was dus ook een fijne wedstrijd bij Oranje. Zondag wacht Ierland. Dan wil ik het weer laten zien."

Stand groep B Frankrijk 5-15 (+11) Nederland 3-6 (+2) Griekenland 4-6 (0) Ierland 4-3 (-1) Gibraltar 4-0 (-12)