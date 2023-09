Messi leidt Argentinië met vrije trap naar zege bij start WK-kwalificatie

Dankzij een goal van Lionel Messi heeft Argentinië donderdagavond Ecuador met 1-0 verslagen bij de start van de WK-kwalificatie. De 36-jarige superster trof in de 77e minuut fraai doel uit een vrije trap.

Met de overwinning kreeg Argentinië wat het verdiende, al creëerde de wereldkampioen weinig mogelijkheden in het Estadio Monumental in Buenos Aires.

Bondscoach Lionel Scaloni koos voor vrijwel exact dezelfde basis als die in de WK-finale tegen Frankrijk van negen maanden geleden. De enige 'nieuwe namen' waren die van Lautaro Martínez en Nicolás González in plaats van Julián Álvarez en Ángel Di María, die beiden invielen.

"Iedereen wil ons verslaan, we kunnen het geen moment rustig aan doen", aldus Messi na afloop tegen Argentijnse media. De aanvaller, die in de zomer Paris Saint-Germain verruilde voor Inter Miami, sloot onlangs opnieuw uit dat hij er over drie jaar bij is op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.