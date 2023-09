Dumfries blinkt uit in aangepast Oranje: 'Maar derde assist meer geluk dan wijsheid'

Denzel Dumfries voelde zich donderdagavond als een vis in het water tijdens het met 3-0 gewonnen EK-kwalificatieduel met Griekenland. In het aangepaste systeem met vijf verdedigers kwam de rechtsback uitstekend tot zijn recht. "Daarom speel ik bij Internazionale ook zo."

Dumfries was er na het laatste fluitsignaal in Eindhoven van overtuigd dat hij drie assists op zijn naam had staan, maar de UEFA hield het toch echt bij twee. Bij de 1-0 van Marten de Roon werd de bal namelijk nog licht getoucheerd door een Griek.

Desondanks stond de rechtsback na afloop met een brede grijns in de mediaruimte van het Philips Stadion. "Dit was een heel mooie avond, voor iedereen eigenlijk", zei hij. "We hebben gedaan wat we van tevoren hebben afgesproken, vooral in de eerste helft."

Met zijn aandeel bij al de drie doelpunten was Dumfries de grootste winnaar van de systeemwissel van Ronald Koeman. Na de matige resultaten in de eerste vier interlands koos de bondscoach tegen Griekenland verrassend voor vijf verdedigers.

In een soortgelijk systeem excelleerde Dumfries vorig jaar nog onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal op het WK in Qatar. "Ik kom in dit systeem inderdaad misschien wat meer in mijn kracht", zei de uitblinker. "Daarom speel ik bij Internazionale ook zo."

2:38 Afspelen knop Samenvatting: Nederland-Griekenland (3-0)

'Ik speel op topniveau, dan ontwikkel je jezelf'

Waar de actie van Dumfries voorafgaand aan de 1-0 van De Roon niet werd geteld als assist, kon de UEFA bij de 2-0 van Cody Gakpo en 3-0 van Wout Weghorst niet om de vleugelverdediger heen. Bij de derde treffer kwam volgens de 27-jarige Dumfries wel wat geluk kijken.

Dumfries raakte vlak voor de 3-0 de bal verkeerd, waarna deze ondanks een stuit precies op het hoofd van Weghorst belandde. "Dat was wel echt meer geluk dan wijsheid", gaf de oud-speler van Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en PSV toe.

Bij het tweede doelpunt waren volgens Dumfries eerder complimenten op zijn plaats. De treffer viel uit een afgemeten voorzet richting de tweede paal, waar Gakpo koelbloedig afrondde. "Ik speel op topniveau, dan ontwikkel je jezelf", concludeerde hij met een brede grijns.