Oranje imponeert met aangepast systeem: 'Anders had het hakblok klaargestaan'

Er was donderdag weer een lach op het gezicht van bondscoach Ronald Koeman, het publiek vermaakte zich én misschien nog wel het belangrijkste: de verdediging stond als een huis. Bijna alles was bij Oranje tegen Griekenland anders, mede dankzij het aangepaste systeem.

Verschillende spelers kregen deze zomer een belletje van bondscoach Koeman, die niet te spreken was over het spel in de Nations League-duels met Kroatië en Italië in juni. Onderwerp van het gesprek? Het systeem.

Koeman zei bij de start van zijn tweede termijn niet terug te willen naar het systeem van zijn voorganger Louis van Gaal. Hij wilde koste wat het kost 4-3-3 spelen. "Maar ik schroom echt niet om dat te veranderen als dat nodig is", zei hij donderdag na de 3-0-zege op Griekenland.

Oranje speelde tegen de Grieken weer met vijf verdedigers, zoals Van Gaal dus op het WK in Qatar deed. Vooral voor rust maakte de thuisploeg in het Philips Stadion indruk. Dat resulteerde in een 3-0-voorsprong halverwege en zorgde voor opluchting bij Koeman.

"In mijn buik voelde ik wel dat dit goed moest gaan en dat anders het hakblok klaar zou staan", zei hij. "Maar ik heb dit wel al vaker gedaan, bij welke club dan ook. Toen nam Louis van Gaal het van mij over en nu neem ik het weer van hem over. Zo verkeerd zien we het niet blijkbaar."

Stand groep B Frankrijk 5-15 (+11) Nederland 3-6 (+2) Griekenland 4-5 (0) Ierland 4-3 (-1) Gibraltar 4-0 (-12)

Koeman hoefde spelers niet te overtuigen

Een deel van de spelers was eerder al meegenomen in het besluit van Koeman. De rest kreeg het maandag op de eerste dag in Zeist te horen. Zijn spelers hoefde Koeman niet overtuigen. "Zij begrepen het wel en uiteindelijk ben ik de eindverantwoordelijke", zei hij.

Een van die spelers was De Roon, die het waardeert dat Koeman na vier teleurstellende interlands van zijn eerste plan af durft te wijken. "Het werkte niet, dus oké. Dan gaan we wat anders doen. Ik vind het juist knap dat hij dit doet."

Bij Atalanta speelt De Roon in een soortgelijk systeem. Hij was direct enthousiast. "Het kan heel positief en aanvallend zijn, zeker als je naar onze spelers kijkt", zei de maker van de 1-0. "We hebben veel topverdedigers en Dumfries komt zo uitstekend tot zijn recht."

Ronald Koeman met Frenkie de Jong Foto: ANP

Koeman vindt het logisch voorlopig aan systeem vast te houden

Ook Frenkie de Jong beaamde dat de aangepaste speelstijl goed bij de kwaliteiten van het huidige Oranje past. Maar of alles door het systeem beter gaat? "Nee, het is ook zo dat deze tegenstander niet zo goed was als de laatste twee tegenstanders (Kroatië en Italië, red.)."

"Vandaag hebben we in ieder geval energie getoond", voegde De Roon toe. "We moesten uit de negatieve sleur van de vorige twee interlandperiodes komen. Die waren gewoon heel matig. Vandaag was het in ieder geval weer positief."

Of Oranje zondag tegen Ierland weer met vijf verdedigers aantreedt? "Dat moet je aan de trainer vragen", reageerde De Jong wijselijk. "Maar ik denk niet dat hij het gaan veranderen nu we met 3-0 hebben gewonnen."

Op de persconferentie gaf Koeman even later het verlossende antwoord. Hij vindt het voorlopig "logisch" aan dit systeem vast te houden. "Wat mij uitmaakt is dat ik win en dat we ons kwalificeren voor het EK. Dat is mijn taak, daarna zien we wel verder."