Van Dijk opgelucht met zege én de nul voor Oranje: 'Zoveel tegengoals doen iets'

Virgil van Dijk is blij en opgelucht dat Oranje zaterdag de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland overtuigend heeft gewonnen (3-0) én weer eens de nul hield. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelde in het Philips Stadion met vijf verdedigers, wat de aanvoerder na de vele tegengoals in de afgelopen interlands wel begreep.

"Ja, natuurlijk ben ik opgelucht", zei Van Dijk na het duel met Griekenland tegenover de NOS. "De nul houden is lekker en iets waarmee we verder kunnen. Hopelijk kunnen we dat ook zondag (uit tegen Ierland, red.) laten zien. Het was een mooie avond."

Koeman koos tegen Griekenland voor een systeem met vijf verdedigers, nadat Oranje in de eerste vier interlands onder zijn leiding elf doelpunten moest incasseren. De aangepaste formatie leek tegen Griekenland te werken. Nederland speelde in de eerste helft in aanvallend opzicht wervelend en kwam in de gehele wedstrijd amper in de problemen.

Van Dijk is blij dat de systeemwijziging zijn vruchten afwierp. "Het doet wel wat als je zoveel tegendoelpunten krijgt", vertelde Van Dijk. "Ik heb al eerder gesproken met de bondscoach over het systeem, voordat we bij elkaar kwamen. Vandaag stond het als een huis, dat is de basis. We wisten dat we dan grote kans hadden om te winnen. Voorin hebben we namelijk de kwaliteiten om doelpunten te maken. Ik denk dat we dikverdiend gewonnen hebben."

Marten de Roon, Cody Gakpo en Wout Weghorst waren trefzeker voor het Nederlands elftal en alle keren was Denzel Dumfries aangever. Door de overwinning staat Oranje na drie duels op zes punten, evenveel als Griekenland.

De Grieken wel een wedstrijd meer gespeeld. Frankrijk staat na een overwinning op Ierland (2-0) met vijftien punten uit vijf duels fier aan kop. Oranje komt zondag alweer in actie. In Dublin is Ierland dan de tegenstander.

Stand groep B Frankrijk 5-15 (+11) Nederland 3-6 (+2) Griekenland 4-5 (0) Ierland 4-3 (-1) Gibraltar 4-0 (-12)