Oranje wervelt voor rust in aangepast systeem langs Grieken en komt op EK-koers

Oranje heeft donderdag met een overtuigende 3-0-overwinning op Griekenland uitstekende zaken gedaan in de EK-kwalificatie. Bondscoach Ronald Koeman koos in het Philips Stadion voor een systeem met drie centrale verdedigers en opkomende backs en dat had het gewenste effect.

Halverwege stond de 3-0-eindstand al op het scorebord en tekenend voor de systeemverandering was dat wingback Denzel Dumfries bij alle drie de goals aangever was. In de zeventiende minuut kopte hij de bal naar Marten de Roon, die overtuigend binnenschoot (1-0). Bij de 2-0 en 3-0 was Dumfries aangever met een voorzet. Cody Gakpo rondde in de 31e minuut af en zeven minuten later kopte Wout Weghorst binnen.

Zo speelde Oranje tegen de Grieken eindelijk flitsend sinds de terugkeer van Koeman, die ook basisplaatsen had ingeruimd voor Lutsharel Geertruida en Daley Blind. De overwinning was ook meer dan welkom voor Nederland, dat met negen punten uit vier wedstrijden nu op koers ligt voor het EK volgend jaar in Duitsland. Een plek bij de eerste twee is goed voor rechtstreekse kwalificatie.

Frankrijk blijft foutloos aan kop gaan in de groep. De Fransen wonnen in Parijs met 2-0 van Ierland, dat zondag in Dublin de volgende tegenstander is van Oranje. Aurélien Tchouaméni (negentiende minuut) en Marcus Thuram (48e minuut) scoorden.

Denzel Dumfries was bij alle doelpunten betrokken. Foto: Getty Images

Dumfries betrokken bij alle goals voor rust

Nadat Louis van Gaal op het WK steevast voor 3-4-3 koos met, deed Koeman dat tegen de Grieken dus ook voor het eerst sinds zijn terugkeer. Dumfries en Daley Blind waren net als in Qatar de wingbacks en dat pakte goed uit.

Zeker voor Dumfries. Bij de 1-0 van De Roon in de zeventiende minuut was de corner van Blind en via het hoofd van Dumfries en een Grieks hoofd kwam de bal voor de voeten van de ervaren middenvelder. De Roon rondde af en tekende zo in zijn 38e interland eindelijk voor zijn eerste goal voor Oranje.

Bij de 2-0 en de 3-0 was Dumfries weer aangever. In de 31e minuut combineerde hij met Xavi Simons en vond hij met zijn voorzet Gakpo bij de tweede paal. Gakpo controleerde en schoot beheerst binnen. Zeven minuten later gaf Dumfries voor op Weghorst, die fraai raak kopte.

Dumfries had zijn goede eerste helft nog kunnen bekronen met een goal, maar zijn schot eindigde op de paal. En dat was niet de enige gemiste mogelijkheid voor rust van Oranje, dat mooie aanvallen liet zien. Simons soleerde drie man voorbij, waarna de Griekse doelman Odisseas Vlachodimos met een uiterste redding een treffer voorkwam. Aan de andere kant redde Mark Flekken op een indraaiende vrije trap van Tasos Bakasetas.

Tijani Reijnders maakte in de tweede helft zijn debuut in het shirt van het Nederlands elftal. Foto: Pro Shots

Reijnders debuteert als invaller

Met 3-0 op het scorebord was de wedstrijd halverwege beslist. Griekenland, nummer 50 vijftig van de FIFA-ranking, was te zwak om Oranje pijn te doen, terwijl Koeman in het eerste deel van de tweede helft flink wisselde. Stefan de Vrij en Noa Lang kwamen in de ploeg en Tijjani Reijnders maakte als invaller zijn interlanddebuut.

Ondertussen gooide Simons er nog maar eens een mooie beweging uit. De twintigjarige vleugelaanvaller had net als De Roon zijn eerste interlandgoal kunnen maken, maar zijn schoten gingen over en naast.