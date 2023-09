Lewandowski voorkomt blamage Polen tegen Faeröer, Cerny scoort voor Tsjechië

Robert Lewandowski heeft Polen donderdagavond in eigen huis behoed voor een blamage tegen Faeröer. De spits zorgde met twee late doelpunten voor een 2-0 overwinning. Tsjechië kwam ondanks een treffer van voormalig FC Twente-speler Václav Cerný niet langs Albanië.

Bij Polen stonden onder anderen Napoli-spelmaker Pjotr Zielinksi, oud-Ajacied Arkadiusz Milik en FC Barcelona-spits Lewandoswki in de basis. Het thuisland was de bovenliggende partij en had veruit het meeste balbezit. Maar doelpunten bleven in het nationale stadion van Polen lange tijd uit.

Tot de Polen ruim een kwartier voor tijd een penalty kregen na een handsbal van Odmar Færø. Lewandowski schoot de strafschop binnen. De 35-jarige spits maakte tien minuten later ook nog zijn tweede.

Dankzij de twee goals van Lewandowski blijft kostbaar puntenverlies Polen bespaard. Het land zou anders een pas op de plaats moeten maken in groep E, maar loopt dankzij de zege nu zelfs in op concurrenten Tsjechië en Albanië.

Die landen kwamen in hun onderlinge duel in Praag niet verder kwamen dan een 1-1-gelijkspel. Cerný maakte het Tsjechische openingsdoelpunt. De vleugelflitser, die na een aantal goede seizoenen bij FC Twente deze zomer een transfer naar VfL Wolfsburg verdiende, schoot na 56 minuten spelen binnen.

Nedim Bajrami zorgde namens Albanië voor de gelijkmaker. Tsjechië, waar Feyenoord-middenvelder Ondrej Lingr inviel, voert groep E van de EK-kwalificatie aan met acht punten, gevolgd door Albanië met zeven en Polen met zes.

Uitslagen EK-kwalificatieduels 7 september Frankrijk-Ierland 2-0

Nederland-Griekenland 3-0

Tsjechië-Albanië 1-1

Polen-Faeroer 2-0

Litouwen-Montenegro 2-2

Servië-Hongarije 1-2

Kazachstan-Finland 0-1

Denemarken-San Marino 4-0

Slovenië-Noord-Ierland 4-2

Denemarken maakt geen fout tegen San Marino

In groep H deed Denemarken goede zaken, al was dat tegen dwergstaat San Marino geen verrassing. De ploeg van Kasper Hjulmand zegevierde in het Parken Stadion in Kopenhagen met 4-0, dankzij treffers van Pierre-Emile Højbjerg, Joachim Maehle, Jonas Wind en Christian Eriksen.

De Denen staan dankzij de zege op tien punten en tweede in de groep H, op twee punten achterstand van Finland. Dat land won eerder op de dag bij Litouwen (0-1). Slovenië boekte een thuiszege op Noord-Ierland en staat ook op tien punten.