Vito van Crooij verruilt Sparta na successeizoen voor Saoedische Al-Wehda

Vito van Crooij heeft donderdag zijn transfer naar het Saoedische Al-Wehda afgerond. De 27-jarige aanvaller had bij Sparta Rotterdam nog een contract tot het einde van het seizoen.

Van Crooij kwam in de zomer van 2021 over van VVV-Venlo en kwam in twee seizoenen tot 78 duels voor Sparta. Vorig seizoen had hij met veertien treffers en twaalf assists een groot aandeel in het sterke seizoen van de Rotterdammers. Onder coach Maurice Steijn werd Sparta zesde in de Eredivisie