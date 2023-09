Kudus blijft op dreef: oud-Ajacied helpt Ghana met goal naar Afrika Cup

Mohammed Kudus heeft zich donderdag met Ghana dankzij een 2-1-thuiszege op de Centraal-Afrikaanse Republiek geplaatst voor de Afrika Cup. De voormalige Ajax-speler speelde daar met een rake vrije trap belangrijke rol in.

Ghana had aan minimaal een gelijkspel voldoende om zich te plaatsen voor de Afrika Cup in Ivoorkust van begin volgend jaar. Voor Kudus was de rake vrije trap zijn zevende interlanddoelpunt. De middenvelder trekt met de treffer zijn goede vorm door. Bij Ajax etaleerde hij die in de eerste weken van het seizoen ook al, onder meer door een hattrick te maken in het play-offduel in de Europa League met Ludogorets (1-4).