Training Spanje valt in het water: voetbalschoenen en ballen missen vlucht

De Spaanse ploeg heeft donderdag zijn training richting het EK-kwalificatieduel met Georgië in het water zien vallen. De voetbalschoenen van de spelers en de ballen zijn per ongeluk achtergebleven op het vliegveld van Madrid.

Het is geen ideale voorbereiding voor de Spanjaarden, die de punten in groep A van de EK-kwalificatie goed kunnen gebruiken. Spanje begon de kwalificatie met een 3-0-zege op Noorwegen, maar verloor in het tweede duel verrassend van Schotland (2-0). De Spanjaarden staan daardoor vierde in de groep, al speelden ze ten opzichte van andere ploegen een of twee duels minder.